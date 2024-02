Gesto D’Amore con barbabietola, fonduta di Parmigiano ed erba cipollina

Gesto D’Amore con barbabietola su fonduta di parmigiano ed erba cipollina.

In un mondo in cui le emozioni spesso trascendono le parole, emerge un gesto d’amore universale: la preparazione di un pasto fatto in casa. In occasione della festa di San Valentino, Barilla svela i risultati di un’indagine internazionale sull’importanza della cucina come linguaggio d’amore e lancia il social contest “PASTA LOVE” per vincere “Un Gesto D’Amore”, un nuovo formato di pasta in edizione limitata.



Per partecipare al concorso, è sufficiente visitare e seguire la pagina ufficiale Instagram @barillaitalia e commentare il post utilizzando la keyword PASTALOVE. Dopo aver aggiunto il commento, il partecipante riceverà un messaggio in direct (messaggistica diretta privata della piattaforma Instagram) da @barillaitalia e, per completare la propria partecipazione, dovrà seguire le istruzioni proposte.

Ingredienti per 4 persone

320 g di Gesto D’Amore

50 g di barbabietola frullata finemente

150 g di Parmigiano Reggiano

100 g di latte fresco

30 g. di olio evo

½ scalogno

Sale e pepe

1 mazzetto di erba cipollina

Procedimento

Si tratta di una ricetta perfetta per gli amanti del formaggio che fonde la dolcezza della barbabietola con una ricca fonduta di Parmigiano Reggiano. Iniziate dalla fonduta, mescolando il latte, la panna e il formaggio grattugiato finché non è ben sciolto.

Per l’impiattamento, disponete qualche cucchiaio di fonduta, adagiate la pasta amalgamata alla crema di barbabietola terminate con l'erba cipollina tagliata molto fine.

