Gesto D’Amore, crema di parmigiano e limone con salsa di piselli e fiori rossi

Gesto D’Amore su crema di parmigiano e limone con salsa di piselli e fiori rossi finali.

In un mondo in cui le emozioni spesso trascendono le parole, emerge un gesto d’amore universale: la preparazione di un pasto fatto in casa. In occasione della festa di San Valentino, Barilla svela i risultati di un’indagine internazionale sull’importanza della cucina come linguaggio d’amore e lancia il social contest “PASTA LOVE” per vincere “Un Gesto D’Amore”, un nuovo formato di pasta in edizione limitata.



Per partecipare al concorso, è sufficiente visitare e seguire la pagina ufficiale Instagram @barillaitalia e commentare il post utilizzando la keyword PASTALOVE. Dopo aver aggiunto il commento, il partecipante riceverà un messaggio in direct (messaggistica diretta privata della piattaforma Instagram) da @barillaitalia e, per completare la propria partecipazione, dovrà seguire le istruzioni proposte.

Ingredienti per 4 persone

320 g di Gesto D’Amore

Per la crema di Parmigiano Reggiano

150 g di latte

150 g di panna

300 g di Parmigiano Reggiano grattugiato

2 limoni

Per la salsa di piselli verdi

200 g di piselli freschi

8 fiore rosso commestibile

100 g di brodo vegetale

30 g di burro

20 g di olio extravergine d'oliva Sale fino a piacere

Procedimento

Per prima cosa preparate la crema di Parmigiano Reggiano, mescolando il latte, la panna, il Parmigiano Reggiano grattugiato e cuocete il composto in un pentolino a 100°C, mescolando per circa 30/40 minuti. La crema ottenuta sarà liscia e densa.

Sbollentate i piselli per qualche minuto, scolateli in acqua e ghiaccio e tenetene da parte due cucchiai per l’impiattamento. Frullate la restante parte con olio extravergine di oliva, sale e un po' di brodo vegetale per ottenere una salsa liscia.

Nel frattempo, lessate la pasta per metà del tempo di cottura in acqua salata e per il tempo restante in una padella con un fondo di burro, la crema di Parmigiano Reggiano precedentemente preparata e brodo vegetale. Disponete la salsa di piselli al centro del piatto, aggiungete la pasta e completate con la scorza di limone, i fiori rossi commestibili e i piselli freschi.

