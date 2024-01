Gnocchi alla crema di verza e Gran Cotechino

Gnocchi alla crema di verza e Gran Cotechino.

Valorizzare la tradizione con una ricetta innovativa, io cerco sempre di suggerire idee che consentano di utilizzare ingredienti in modo diverso o nuovo rispetto ai soliti e noti accostamenti

Ingredienti per 4 persone

PER GLI GNOCCHI

1 kg di patate rosse

300 g di farina 00

1 uova medio

sale q.b.

PER IL CONDIMENTO

400 g di verza pulita

70 g di porro

60 g di burro

100 g di patate

1 spicchio di aglio

200 g di brodo vegetale

sale e pepe q.b.

PER COMPLETARE

1 Gran Cotechino Negroni 100% italiano

4 foglie di salvia

4 rametti di timo

Procedimento

PER GLI GNOCCHI

Lava le patate e immergile con tutta la buccia in una pentola con abbondante acqua fredda salata. Accendi il fuoco e porta tutto a bollore, lasciando cuocere a fuoco medio per 40 minuti fino a che le patate risulteranno abbastanza morbide da poter essere infilzate con i rebbi della forchetta, ma non troppo cotte da sfaldarsi. A questo punto scolale e lasciale intiepidire prima di sbucciarle e passarle nello schiacciapatate.

Infarina il piano di lavoro e impasta la purea ottenuta con l’uovo, il sale e la farina, aggiungendola poco alla volta in base al grado di umidità del composto.

Quando avrai ottenuto una consistenza soffice e lavorabile, dividi l’impasto in porzioni più piccole, e ricava prima tanti filoncini dello spessore di 3 cm e poi dei tocchetti della larghezza di 2-3 cm.



Passali uno a uno sul riga-gnocchi infarinato o sui rebbi di una forchetta, esercitando una piccola pressione con il pollice in modo da conferire da una parte la rigatura e dall’altra la classica cavità che caratterizzano gli gnocchi.

Man a mano che li prepari, poni i tuoi gnocchi su un canovaccio pulito e cosparso con della farina senza sovrapporli e tienili da parte.

PER IL CONDIMENTO

In una padella antiaderente fai fondere il burro insieme all’aglio schiacciato, aggiungi quindi il porro tagliato a rondelle sottili e le patate tagliate a dadini di mezzo cm. Lascia rosolare il tutto per una decina di minuti, quindi aggiungi in padella anche la verza pulita e tagliata grossolanamente. Lascia cuocere per 5 minuti con coperchio, aggiungendo un po’ di brodo se necessario.

Aggiusta di sale e pepe e tieni da parte un po’ di questo preparato per la decorazione finale dei piatti.

Trasferisci il resto delle verdure nel bicchiere di un frullatore a immersione e frulla fino a ottenere una crema fluida (se necessario aggiungi del brodo o dell’acqua) e rimettila nella stessa padella in cui farai saltare gli gnocchi.

PER IL GRAN COTECHINO NEGRONI

Immergi la busta sigillata contenente il Gran Cotechino in acqua bollente e lasciala per 25 minuti. Quindi toglila dall’acqua e tagliala lungo il lato minore, fai sgocciolare il brodo che si sarà formato durante la cottura ed estrai il cotechino.

In una padella antiaderente fai scaldare un goccio d’olio con la salvia e il timo interi (non sfogliati) in modo che si insaporisca.

Quando il Gran Cotechino si sarà intiepidito, elimina il budello, sgranane metà con le mani e, dopo 3-4 minuti, aggiungilo in padella e fallo saltare per 3 minuti, poi tienilo da parte.

Puoi tagliare a fette l’altra metà del Gran Cotechino e servirla assieme agli gnocchi per avere un piatto unico.

COTTURA E IMPIATTAMENTO

Metti sul fuoco una pentola con abbondante acqua salata. Quando raggiungerà il bollore tuffaci i tuoi gnocchi, lasciali lessare per qualche istante da quando vengono a galla e scolali direttamente nella padella con la crema di verza e patate.

Falli insaporire mescolando bene e impiattali nei singoli piatti, completando in superficie con le briciole di cotechino rosolate e con un po’ delle verdure a pezzetti.

