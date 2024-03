Un'idea a tavola per la Festa del Papà: la Carbonara di ricci

Carbonara di ricci del ristorante Livello1

Carbonara di ricci.

Lo chef Mirko di Mattia del ristorante Livello1 di Roma, ha creato questa ricetta in occasione della Festa del Papà 2024.

Ingredienti per 4 persone

100 g di polpa di ricci freschi

80 g di pecorino romano

4 fette di guanciale tagliato fino

400 g di spaghetti

Pepe q.b.

Olio extravergine di oliva

Sale

Procedimento

In una padella far sudare il guanciale senza aggiunta di grassi fino a farlo diventare croccante. Intanto inserire gli spaghetti in una pentola con acqua bollente. In una padella fare un fondo con un po' di acqua, pepe macinato e un pizzico di sale. Scolarci la pasta ancora ben al dente e farla mantecare sino a cottura ultimata. A questo punto aggiungere la polpa dei ricci. Impiattare realizzando un nido con la pasta e ultimare con una spolverata di pecorino grattugiato, il guanciale croccante e una macinata di pepe.

