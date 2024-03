Un'idea a tavola per la Festa del Papà: la Zeppola di San Giuseppe

Zeppole di San Giuseppe del Flora Resturant

Zeppole di San Giuseppe.

Lo chef Massimo Piccolo del ristorante Flora Restaurant di Roma, ha creato questa ricetta in occasione della Festa del Papà 2024.

Ingredienti:

Pasta choux

125 g di farina 00

125 ml di acqua

50 g di burro

2 uova grandi (g 125)

3 g di sale

Crema Pasticcera

3 tuorli

75 g di zucchero

15 g di farina 00

10 g di fecola patate

200 ml di latte

Vaniglia mezza bacca

Per la decorazione

zucchero a velo q.b.

Amarene sciroppate

Procedimento

In un pentolino mettere acqua, burro e sale. Far sciogliere il burro e portare a bollore, a questo punto aggiungere la farina girando con una frusta per far formare la tipica pasta choux che sarà pronta solo quando si staccherà con facilità dalle pareti del pentolino. Dopodiché trasferire la pasta choux in una planetaria ancora tiepida e aggiungere le uova facendole incorporare bene una alla volta.

Una volta completato l’inserimento delle uova all’impasto trasferirlo in un sac à poche e formare su una teglia dei cerchi lasciando libero il centro in modo che si formi un piccolo foro. Infornare in forno statico per 10 minuti a 200° e poi continuare la cottura per altri 20 minuti a 180°. Quando l’impasto sarà ben cresciuto togliere la teglia dal forno, far raffreddare, e iniziare a fare la crema pasticcera classica mettendo a riscaldare il latte.

Fuori dal fuoco preparare il pastello di tuorli, zucchero, vaniglia e le polveri (farina 00 e fecola di patate) ben setacciate. Incorporare il latte al pastello, tornando sul fuoco girando continuamente. Far freddare la crema e poi guarnire le zeppole al centro dove si è formato il tipico foro. Finire il tutto con due o tre amarene sciroppate e abbondante zucchero a velo.

