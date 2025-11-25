Menu Apri login
Quotidiano di enogastronomia, turismo, ristorazione e accoglienza
martedì 25 novembre 2025  | aggiornato alle 12:58 | 115943 articoli pubblicati

Parmigiano Reggiano
Molino Paolo Mariani
Parmigiano Reggiano

Lasagnetta di grano saraceno, erbette e fonduta di Fontina DOP Lunga Stagionatura

Un primo piatto ricco e avvolgente, protagonista dell’edizione FontinaMI 2025 e relizzata dalla Trattoria Bela Tusa di Milano

Tipologia Cucina: Italiana
Categoria: Primo piatto
Difficoltà: Bassa
Costo: Medio
Tempo di preparazione: 185 minuti
Calorie: 650 kcal

25 novembre 2025 | 10:30
di Redazione Italia a Tavola
Ingredienti
Dosi per:
  • Sfoglia al grano saraceno
  • Farina di grano saraceno
    1000 g
  • Farina di riso
    400 g
  • Uova
    8 n
  • Sale
    100 g
  • Erbette al burro nocciola
  • Erbette
    1000 g
  • Verza
    500 g
  • Burro
    qb
  • Fonduta di Fontina
  • Fontina DOP Lunga Stagionatura
    350 g
  • Farina
    50 g
  • Burro
    50 g
  • Latte
    1000 ml
La lasagnetta di grano saraceno, della Trattoria Bela Tusa, celebra i sapori autentici della montagna e rappresenta uno dei piatti protagonisti di FontinaMI 2025. La sfoglia, preparata con farina di grano saraceno e farina di riso, viene tirata a mano e scottata prima di essere alternata a strati di fonduta di Fontina DOP Lunga Stagionatura, erbette insaporite con burro nocciola, patata schiacciata e Parmigiano Reggiano.

Preparazione
Sfoglia al grano saraceno
1
Prima miscelare le due farine, dopodiché con queste formare una fontana su una spianatoia di legno, fate un buco al centro e rompete le uova dentro, aggiungete un pizzico di sale, poi con una forchetta cercate di incorporarle alla farina e continuate ad impastare a mano fino ad ottenere un panetto omogeneo (se l’impasto risultasse troppo asciutto, aggiungere un cucchiaio di acqua alla volta).
2
Quando si formerà una palla che ben si stacca dalla ciotola l’impasto sarà pronto (se risultasse troppo secco aggiungete qualche cucchiaio di acqua). Trasferite l’impasto su una spianatoia di legno, finite di lavorarlo con le mani e formate una palla, se necessario spolverate con la farina di riso per evitare che si attacchi.
Avvolgete il panetto con la pellicola trasparente per alimenti e fate riposare per mezz’ora.
3
Con un matterello procedete a stendere una pallina alla volta di pasta dando uno spessore di cica 2-3 mm. In modo da formare delle sfoglie rettangolari. Scottarle in abbondante acqua salata.
Erbette al burro nocciola
1
Fare imbiondire il burro con salvia e aglio, intanto cuocere in acqua bollente le erbette e le verze e condirle con il burro nocciola.
Fonduta di Fontina
1
In una pentola fare un roux con 50 gr di farina e 50 gr di burro. A poco a poco aggiungere 1 lt di latte e fare una besciamella abbastanza lenta, una volta pronta aggiungere 350 gr di Fontina DOP.
Preparazione della lasagnetta
1
In una teglia sporcare la base di fonduta e stendere la sfoglia, iniziare il primo strato con fonduta, erbette al burro, patata lessa schiacciata e Parmigiano Reggiano grattugiato.
2
Ripetere per 5 strati terminando lo strato superiore solo con fonduta, Parmigiano Reggiano grattugiato e qualche fiocco di burro.
3
Cuocere a 190°C per 25 min. Lasciare riposare 15 min e servire.

La ricetta armonizza consistenze rustiche e aromi caldi: il burro nocciola esalta la dolcezza delle verdure, la Fontina porta rotondità e profondità, mentre la pasta al grano saraceno dona carattere e una nota leggermente tostata. Dopo una breve gratinatura in forno, la lasagnetta risulta cremosa all’interno e delicatamente croccante in superficie, ideale come primo piatto ricco e avvolgente.

 
 
 

© Riproduzione riservata STAMPA

 
