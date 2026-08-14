Il Lemon Brûlé di Francesco Aquila: come preparare un dessert da MasterChef

Servita direttamente nei gusci svuotati dei limoni biologici, la preparazione svela un cuore vellutato e morbido profumato alla vaniglia, completato dal tocco inconfondibile della caramellatura a cannello in superficie. Il gioco di contrasti - tra il guscio freddo, la crema intensa e la crosticina dorata e fragrante - incarna appieno la filosofia culinaria dello chef: tecnica, impatto visivo e un gusto capace di sorprendere a ogni boccone. Un dessert pronto a farvi fare un vero e proprio salto di qualità, o come direbbe lo chef, a farvi rimanere "Incredibbol!".