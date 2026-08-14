Il Lemon Brûlé è un raffinato ed elegante dessert al cucchiaio firmato dallo chef Francesco Aquila, vincitore della decima edizione di MasterChef Italia. In questo dolce scenografico, Aquila combina la naturale freschezza degli agrumi con la ricchezza materica e croccante di una crème brûlée.
DOLCE AL LIMONE
Il Lemon Brûlé di Francesco Aquila: come preparare un dessert da MasterChef
Un dessert scenografico e fresco: una crema vellutata al limone e vaniglia servita nei gusci dell'agrume con una croccante crosticina caramellata. Perfetto per chiudere un pranzo o una cena estiva con eleganza
Preparazione
Taglia i limoni biologici a metà nel senso della lunghezza e svuotali delicatamente, conservando 180 ml di succo, filtrato per eliminare semi e polpa. Tieni da parte i gusci dei limoni.
In un pentolino versa il succo di limone filtrato, la panna fresca liquida, lo zucchero, l’amido di riso e i semi della mezza bacca di vaniglia. Mescola con una frusta.
Porta sul fuoco a fiamma media, continuando a mescolare, fino a ottenere una crema liscia e vellutata. Quando inizierà ad addensarsi, spegni il fuoco.
Versa immediatamente la crema all’interno dei gusci di limone svuotati e livella la superficie. Lascia raffreddare a temperatura ambiente, quindi trasferisci in frigorifero per almeno 2 ore, fino a completa rassodatura.
Prima di servire, cospargi la superficie con un velo di zucchero di canna e caramellizza con un cannello da cucina fino a ottenere una crosticina dorata e croccante.
Il tocco finale: rompi la crosticina con il cucchiaino e gusta il contrasto tra il caramello croccante e la crema fresca e intensa al limone.
Servita direttamente nei gusci svuotati dei limoni biologici, la preparazione svela un cuore vellutato e morbido profumato alla vaniglia, completato dal tocco inconfondibile della caramellatura a cannello in superficie. Il gioco di contrasti - tra il guscio freddo, la crema intensa e la crosticina dorata e fragrante - incarna appieno la filosofia culinaria dello chef: tecnica, impatto visivo e un gusto capace di sorprendere a ogni boccone. Un dessert pronto a farvi fare un vero e proprio salto di qualità, o come direbbe lo chef, a farvi rimanere "Incredibbol!".