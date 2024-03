Mandilli de sea ricamati al pesto

Mandilli de sea ricamati al pesto.

La chef Silvia Cardelli del ristorante Osteria della Corte di La Spezia (Sp), presenta questa ricetta tratta dalla guida TavoleDoc Liguria.

Ingredienti:

Per la pasta:

Farina 300 g

Tuorlo 1

Acqua 100 ml

Piccole foglie di prezzemolo qb

Per il pesto:

Aglio 5 g

Parmigiano reggiano 50 g

Pinoli 10 g

Olio evo 175 ml

Sale 3 g

Basilico 100 g

Preparazione

Per la pasta, iniziare impastando per bene la farina con l’uovo e l’acqua. Lasciare poi riposare almeno 20 minuti, senza avere fretta, quando e` trascorso il tempo necessario, bisogna tirare la pasta affinche´ diventi molto sottile, quasi trasparente. A questo punto tagliare delle sfoglie del doppio della dimensione desiderata, inumidirle con un panno e disporre sulla loro meta` le foglioline di prezzemolo.

Fare in modo che quest’ultime aderiscano bene alla pasta, altrimenti verranno perse durante la cottura. Ripiegare quindi la sfoglia su sé stessa e appiattirla con il mattarello o con la sfogliatrice, a seconda di cio` che si ha a disposizione.

Per il pesto, pesare in un recipiente tutti gli ingredienti, tranne il basilico che va tenuto per il momento da parte. Riporre tutto in frigorifero per 30 minuti, dopodiche´ aggiungere il basilico e frullare tutto insieme. Portare a bollitura un po’ di acqua e in seguito salarla. Si puo` quindi passare a cuocere la pasta: con pazienza immergere i mandilli uno alla volta per dieci secondi.

Solo quando sono stati tutti cotti, spegnere l’acqua e riprendere tutte le preparazioni fatte fino ad ora. Per l’impiattamento, procedere stendendo un cucchiaio di pesto su ogni piatto.

Appoggiare quindi la pasta e condire facendo gocciolare altro pesto, prestando attenzione che il ricamo della sfoglia non venga coperto. In questo modo verra` valorizzato il lavoro fatto e il piatto sara` pronto per essere servito, portando in tavola la Liguria.

