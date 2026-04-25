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sabato 25 aprile 2026  | aggiornato alle 12:27 | 118840 articoli pubblicati

Castel Firmian
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Castel Firmian

Mazzancolle in tapioca con salsa al cocco: ricetta gourmet

Mazzancolle croccanti in tapioca con ristretto di pesce e salsa al cocco: un piatto gourmet che unisce croccantezza, intensità e note esotiche in un equilibrio raffinato e contemporaneo

Tipologia Cucina: Italiana contemporanea
Categoria: Antipasto
Difficoltà: Media
Costo: Medio
Tempo di preparazione: 60 minuti
Calorie: 315 kcal

25 aprile 2026 | 10:30
Mazzancolle in tapioca con salsa al cocco: ricetta gourmet
Mazzancolle in tapioca con salsa al cocco: ricetta gourmet

Mazzancolle in tapioca con salsa al cocco: ricetta gourmet

Mazzancolle croccanti in tapioca con ristretto di pesce e salsa al cocco: un piatto gourmet che unisce croccantezza, intensità e note esotiche in un equilibrio raffinato e contemporaneo

Tipologia Cucina: Italiana contemporanea
Categoria: Antipasto
Difficoltà: Media
Costo: Medio
Tempo di preparazione: 60 minuti
Calorie: 315 kcal
25 aprile 2026 | 10:30
 
di Fabio Mauro Tommaso Gallo
Nazionale Italiana Cuochi
Ingredienti
Dosi per:
  • Mazzancolle e tapioca
  • Mazzancolle
    8 n
  • Tapioca in palline
    100 g
  • Ristretto di pesce
    50 g
  • Farina di tapioca
    qb
  • Olio Fritturista
    qb
  • Ristretto di pesce
  • Pesce povero misto
    400 g
  • Cipolla tostata in forno
    100 g
  • Sedano
    50 g
  • Carota
    50 g
  • Soia
    qb
  • Pepe
    qb
  • Chiodi di garofano
    qb
  • Bacche di ginepro
    qb
  • Foglia di alloro
    1 n
  • Paprika affumicata
    10 g
  • Concentrato di pomodoro
    100 g
  • Acqua fredda
    800 g
  • Salsa al cocco
  • Latte di cocco
    100 g
  • Aceto di riso
    20 g
  • Pepe bianco
    2 g
  • Sale
    2 g
  • Finitura
  • Erbette eduli
    qb
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Le mazzancolle e tapioca con ristretto di pesce e salsa al cocco, firmate Fabio Mauro Tommaso Gallo della Nazionale Italiana Cuochi, sono un piatto di alta cucina che combina tecnica, contrasti e suggestioni esotiche in una costruzione elegante e contemporanea. Le mazzancolle, lavorate con precisione e valorizzate anche nella loro componente estetica, vengono laccate con un ristretto di pesce intenso e aromatico, quindi avvolte nella tapioca per ottenere una texture croccante e leggera grazie a una frittura rapida. Il risultato è un equilibrio perfetto tra succosità interna e croccantezza esterna.

Preparazione
Mazzancolle e tapioca
1
Sezionare le mazzancolle salvando la parte delle zampe, accuratamente pulita. Spiedinare i corpi e laccare solo una parte con il ristretto di pesce. Intingere nella tapioca e friggere per brevissimo tempo.
Ristretto di pesce
1
Tostare le verdure e il pesce, spolverare con la paprika e gli aromi. Sfumare con la salsa di soia e il concentrato di pomodoro. Quando arriva a bollore, coprire con l'acqua fredda.
2
Continuare la cottura fino a quando il composto risulterà ristretto. Passare all'etamina e conservare in frigo.
Salsa al cocco
1
Emulsionare tutti gli ingredienti con l'aiuto di un frullatore ad immersione.
Assemblaggio finale e servizio
1
Posizionare i corpi e le teste delle mazzancolle sul piatto, adagiare le erbette e condire con un rinforzo di ristretto di pesce. Guarnire con la salsa al cocco e altre erbette.

Il ristretto di pesce, realizzato con pesce povero e arricchito da spezie e verdure tostate, apporta profondità e complessità, mentre la salsa al cocco introduce una nota morbida e leggermente acidula che bilancia la sapidità del piatto. L’aceto di riso e il pepe bianco contribuiscono a definire un profilo aromatico raffinato e ben calibrato. L’impiattamento, completato con erbette eduli, restituisce una composizione visiva pulita e dinamica, dove ogni elemento trova il proprio spazio.

© Riproduzione riservata STAMPA

 
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