Se sei alla ricerca di un dolce goloso, facile da preparare e perfetto per ogni occasione, i muffin al cioccolato con cuore di lamponi sono la scelta ideale! L’incontro tra il gusto intenso del cioccolato fondente e la freschezza dei lamponi crea un equilibrio perfetto tra dolcezza e acidità, rendendo questi muffin irresistibili. Perfetti per la colazione, la merenda o un momento di dolcezza da condividere, conquisteranno tutti al primo morso. Preparali in pochi semplici passaggi e delizia i tuoi ospiti con un'esplosione di sapori!

Preparazione 1 Preriscaldare il forno a 180°C e preparare gli stampini per i muffin (oppure i pirottini di carta) sistemando i pirottini su una teglia per muffin. 2 In una ciotola grande, mescolare insieme la farina, lo zucchero, il lievito e il sale. 3 In una ciotola grande, mescolare insieme la farina, lo zucchero, il lievito e il sale. 4 Versare gli ingredienti liquidi nella ciotola degli ingredienti secchi e mescolare bene fino a che l'impasto non risulta omogeneo. Aggiungere il cioccolato fondente spezzettato e mescolare bene. 5 Riempire i pirottini per muffin fino a metà con l'impasto. 6 Mettere un lampone al centro di ogni muffin e coprirlo con un po' di impasto rimanente. 7 Infornare per circa 20-25 minuti o finché i muffin non risultano dorati e cotti al centro. 8 Lasciar raffreddare i muffin nella teglia per qualche minuto, poi trasferirli su una gratella per farli raffreddare completamente.

