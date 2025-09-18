EDITORIALI RIVISTE NETWORK CONTATTI NEWSLETTER
Muffin avena e lamponi di Vaniglia Cooking

Questi muffin avena e lamponi sono una creazione di Rossella Venezia, conosciuta come Vaniglia Cooking, fotografa, architetto e autrice di libri di cucina e sono realizzati con VitaMill® a Basso Indice Glicemico

Categoria: Dolce
Difficoltà: Bassa
Costo: Basso
Tempo di preparazione: 35 minuti
Calorie: 210 kcal

18 settembre 2025 | 10:30
Muffin avena e lamponi di Vaniglia Cooking
Muffin avena e lamponi di Vaniglia Cooking

Muffin avena e lamponi di Vaniglia Cooking

Questi muffin avena e lamponi sono una creazione di Rossella Venezia, conosciuta come Vaniglia Cooking, fotografa, architetto e autrice di libri di cucina e sono realizzati con VitaMill® a Basso Indice Glicemico

Categoria: Dolce
Difficoltà: Bassa
Costo: Basso
Tempo di preparazione: 35 minuti
Calorie: 210 kcal
18 settembre 2025 | 10:30
 
di Rossella Venezia
Vaniglia Cooking
Ingredienti
Dosi per:
  • VitaMill® a Basso Indice Glicemico
    300 g
  • Zucchero di canna
    100 g
  • Lievito in polvere
    12 g
  • Uovo
    1 n
  • Latte intero fresco
    310 g
  • Olio
    80 ml
  • Avena
    45 g
  • Lamponi freschi
    125 g
  • Per la finitura
  • Avena
    20 g
  • Zucchero a velo
    qb
  • Zucchero di canna
    15 g
Questi muffin avena e lamponi sono una creazione di Rossella Venezia, conosciuta come Vaniglia Cooking, fotografa, architetto e autrice di libri di cucina. Con la sua passione per i sapori autentici e i legami tra cibo e territorio, Rossella propone una ricetta semplice e genuina, perfetta per chi desidera un dolce dal gusto delicato e naturale.

Preparazione
1
Per iniziare, preriscaldare il forno in modalità statica a 190°C (va bene anche ventilato a 180-185°C).
2
Ungere e infarinare uno stampo per muffin oppure foderare gli stampi con dei pirottini.
3
In una ciotola, mescolare farina, zucchero di canna e lievito.
4
Unire successivamente anche l’avena e tenere da parte.
5
In un secondo recipiente, sbattere l’uovo con il latte e l’olio, poi incorporare i due composti.
6
Con due cucchiai, versare l’impasto negli stampi o nei pirottini per muffin
7
Decorare la superficie di ogni muffin con lamponi, una spolverata di zucchero di canna e fiocchi di avena.
8
Infornare i muffin per 20-25 minuti.
9
Verificare la cottura con uno stecchino e se questo esce perfettamente pulito, sfornare.
10
Attendere circa 10 minuti per sformarli e poi gustarli tiepidi o a temperatura ambiente, spolverizzati con zucchero a velo.

Morbidi, profumati e arricchiti dalla freschezza dei lamponi, questi muffin rappresentano un’idea golosa ma equilibrata, ideale per una colazione nutriente o una merenda fatta in casa con amore.

 
 
 

Muffin avena lamponi VitaMill® a Basso Indice Glicemico
 
