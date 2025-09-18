Muffin avena e lamponi di Vaniglia Cooking

Questi muffin avena e lamponi sono una creazione di Rossella Venezia, conosciuta come Vaniglia Cooking, fotografa, architetto e autrice di libri di cucina. Con la sua passione per i sapori autentici e i legami tra cibo e territorio, Rossella propone una ricetta semplice e genuina, perfetta per chi desidera un dolce dal gusto delicato e naturale.

Preparazione 1 Per iniziare, preriscaldare il forno in modalità statica a 190°C (va bene anche ventilato a 180-185°C). 2 Ungere e infarinare uno stampo per muffin oppure foderare gli stampi con dei pirottini. 3 In una ciotola, mescolare farina, zucchero di canna e lievito. 4 Unire successivamente anche l’avena e tenere da parte. 5 In un secondo recipiente, sbattere l’uovo con il latte e l’olio, poi incorporare i due composti. 6 Con due cucchiai, versare l’impasto negli stampi o nei pirottini per muffin 7 Decorare la superficie di ogni muffin con lamponi, una spolverata di zucchero di canna e fiocchi di avena. 8 Infornare i muffin per 20-25 minuti. 9 Verificare la cottura con uno stecchino e se questo esce perfettamente pulito, sfornare. 10 Attendere circa 10 minuti per sformarli e poi gustarli tiepidi o a temperatura ambiente, spolverizzati con zucchero a velo.

Morbidi, profumati e arricchiti dalla freschezza dei lamponi, questi muffin rappresentano un’idea golosa ma equilibrata, ideale per una colazione nutriente o una merenda fatta in casa con amore.