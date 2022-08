Il pizzaiolo e panificatore Valentino Tafuri, patron del Pizzificio 3 Voglie di Battipaglia, propone una nuova pizza: la Ortolanami, un'interpretazione personale e originale della classica Ortolana. «La pizza Ortolanami nasce dall’idea che vogliamo esprimere attraverso le nostre pizze: quella di una semplicità rivisitata, fatta di classici modificati con tecnica, studio e passione. In questo caso, abbiamo mirato all’esaltazione del sapore delle tre verdure usate - melanzane, peperoni e zucchine - seguendo un procedimento nuovo anche grazie agli spunti ricevuti dallo chef del ristorante stellato ARIA Paolo Barrale, con il quale ho avuto il piacere di confrontarmi. Così, è nata una pizza integrale con una crema di peperoni gialli, cotta nel tè nero - in sostituzione della passata di pomodoro - melanzane marinate, e non più fritte, e zucchine».

Una pizza tradizionale ma originale, capace di far sentire tutti i suoi profumi e sapori a chi avrà la fortuna di degustarla.

Ortolanami

RICETTA

Ingredienti per n° 6 pizze

BIGA

500 g farina integrale

250 g acqua a 25°C

5 g lievito di birra fresco



Impastare tutti gli ingredienti a mano o in una impastatrice, fino a ottenere un impasto compatto e non incordato. Far riposare per 24 ore in frigorifero a 4°C.

IMPASTO

500 g farina di tipo 1 debole

550 g acqua a 4°C d'estate o 20°C d'inverno,

25 g sale

10 g miele di castagno

20 g olio extravergine di oliva



Mettere l’impasto del giorno prima nell’impastatrice. Aggiungere la farina di tipo 1, il miele di castagno e metà dell’acqua. Impastare fino a completo assorbimento dell’acqua. Aggiungere il sale, l’acqua restante e l’olio. Mettere l’impasto in forno con acqua calda, se è inverno, o lasciare a temperatura ambiente se è estate. Lasciare lievitare per un’ora e mezza.

Si consiglia di porre l'impasto in una ciotola cilindrica, poiché appena l'impasto si alza di ¼, è possibile preparare i sei panetti. Far riposare per un’altra ora e mezza. Al raddoppio del panetto, stendere la pizza.





Ingredienti per il condimento

2 peperoni

2 melanzane

2 zucchine

2 mozzarelle fior di latte

2 spicchi di aglio

qb olio evo

qb sale

qb pepe nero

qb salsa di soia

qb foglie di mentuccia

Tè nero (metà del peso dei peperoni)

10 gocce tabasco liquido

qb semi di sesamo

Scaglie della buccia di due limoni



Arrostire i peperoni. Privarli della buccia ed emulsionarli con il tè nero in modo da ottenere una vellutata. Regolare di olio e sale. Friggere le melanzane intere precedentemente forate, per quattro minuti circa in olio bollente. Scolare e asciugare. Tagliare a dadini e far marinare in salsa di soia. Tagliare le zucchine a rondelle di 2 mm di spessore. Cospargere di sale e lasciar riposare. Sciacquare e strizzare. Versare un goccio di olio in una padella e far dorare l’aglio. Eliminare l’aglio. Aggiungere le zucchine. Saltare con il tabasco. Stendere la vellutata di peperone sopra alla pizza integrale, aggiungere le melanzane marinate e le zucchine, i semi di sesamo abbondanti e il fior di latte. Infornare. Aggiungere le foglie di mentuccia, le scaglie di limone e un po’ di pepe nero.

