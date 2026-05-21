Peperoni arrostiti con stracciatella, capperi e olio aromatizzato

Un antipasto semplice ma elegante, perfetto per valorizzare ingredienti mediterranei. I peperoni arrostiti portano dolcezza e profondità, la stracciatella aggiunge cremosità, i capperi fritti donano croccantezza e sapidità, mentre i capperi al naturale mantengono una nota fresca e acida.
Preparazione
Lavare e asciugare i peperoni, cuocerli in forno a 220°C per 30–35 minuti, girandoli a metà cottura. Una volta ben arrostiti, trasferirli in una ciotola e coprirli con pellicola per 10 minuti.
Spellarli, eliminare semi e filamenti, quindi tagliarli a falde, condirli con un filo d’olio, sale e pepe.
Sciacquare bene i capperi sotto sale e asciugarli.
Scaldare un olio a 165° in un pentolino, friggere i capperi per 30–40 secondi finché non diventano croccanti aprendosi a fiore e scolarli su carta assorbente.
Scaldare l’olio extravergine a fuoco bassissimo.
Aggiungere scorza di limone e peperoncino e lasciare in infusione 10–15 minuti.
Spegnere il fuoco e far raffreddare.
Disponi sul piatto una striscia lunga e regolare di peperone rosso, accanto, crea una striscia di stracciatella della stessa lunghezza, usando un cucchiaio o una sac-à-poche per ottenere un bordo pulito. Prosegui con una striscia di peperone giallo, aggiungi un’altra striscia di stracciatella fino a ottenere una composizione armoniosa, come un piccolo quadro.
Distribuisci sopra la “tela” i capperi fritti e qualche cappero al naturale per contrasto.
Completa con un filo del tuo olio aromatizzato, lasciando cadere gocce sottili tra una striscia e l’altra.
Il tutto è completato da un olio aromatizzato al limone che lega armoniosamente ogni elemento.