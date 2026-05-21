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giovedì 21 maggio 2026  | aggiornato alle 14:09 | 119338 articoli pubblicati

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Peperoni arrostiti con stracciatella, capperi e olio aromatizzato

Peperoni arrostiti con stracciatella cremosa, capperi fritti croccanti e olio aromatizzato al limone. Un antipasto mediterraneo elegante, fresco e ricco di contrasti di sapore e consistenza

Tipologia Cucina: Italiana
Categoria: Antipasto
Difficoltà: Bassa
Costo: Basso
Tempo di preparazione: 85 minuti
Calorie: 275 kcal

21 maggio 2026 | 10:30
Peperoni arrostiti con stracciatella, capperi e olio aromatizzato
Peperoni arrostiti con stracciatella, capperi e olio aromatizzato

Peperoni arrostiti con stracciatella, capperi e olio aromatizzato

Peperoni arrostiti con stracciatella cremosa, capperi fritti croccanti e olio aromatizzato al limone. Un antipasto mediterraneo elegante, fresco e ricco di contrasti di sapore e consistenza

Tipologia Cucina: Italiana
Categoria: Antipasto
Difficoltà: Bassa
Costo: Basso
Tempo di preparazione: 85 minuti
Calorie: 275 kcal
21 maggio 2026 | 10:30
 
di Redazione Italia a Tavola
Ingredienti
Dosi per:
  • Peperoni rossi e gialli
    3 n
  • Stracciatella Galbani Professionale
    qb
  • cucchiai di capperi sotto sale (ben dissalati)
    2 n
  • Cucchiaio di capperi al naturale
    1 n
  • Olio evo
    qb
  • Sale e pepe
    qb
  • Per l'olio aromatizzato
  • Olio evo
    60 ml
  • Scorza di 1/2 limone non trattato
    qb
  • Striscia di scorza del peperone arrostito
    1 n
  • Origano secco
    qb
  • • 1 pizzico di peperoncino dolce (facoltativo)
    qb
  • Sale
    qb
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Un antipasto semplice ma elegante, perfetto per valorizzare ingredienti mediterranei. I peperoni arrostiti portano dolcezza e profondità, la stracciatella aggiunge cremosità, i capperi fritti donano croccantezza e sapidità, mentre i capperi al naturale mantengono una nota fresca e acida.

Preparazione
Peperoni arrostiti
1
Lavare e asciugare i peperoni, cuocerli in forno a 220°C per 30–35 minuti, girandoli a metà cottura. Una volta ben arrostiti, trasferirli in una ciotola e coprirli con pellicola per 10 minuti.
2
Spellarli, eliminare semi e filamenti, quindi tagliarli a falde, condirli con un filo d’olio, sale e pepe.
Capperi fritti
1
Sciacquare bene i capperi sotto sale e asciugarli.
2
Scaldare un olio a 165° in un pentolino, friggere i capperi per 30–40 secondi finché non diventano croccanti aprendosi a fiore e scolarli su carta assorbente.
Olio aromatizzato
1
Scaldare l’olio extravergine a fuoco bassissimo.
2
Aggiungere scorza di limone e peperoncino e lasciare in infusione 10–15 minuti.
3
Spegnere il fuoco e far raffreddare.
Impiattamento
1
Disponi sul piatto una striscia lunga e regolare di peperone rosso, accanto, crea una striscia di stracciatella della stessa lunghezza, usando un cucchiaio o una sac-à-poche per ottenere un bordo pulito. Prosegui con una striscia di peperone giallo, aggiungi un’altra striscia di stracciatella fino a ottenere una composizione armoniosa, come un piccolo quadro.
2
Distribuisci sopra la “tela” i capperi fritti e qualche cappero al naturale per contrasto.
3
Completa con un filo del tuo olio aromatizzato, lasciando cadere gocce sottili tra una striscia e l’altra.

Il tutto è completato da un olio aromatizzato al limone che lega armoniosamente ogni elemento.

© Riproduzione riservata STAMPA

 
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