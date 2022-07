Il piatto è un classico della tradizione siciliana, quello originale nasce con il pesce stocco. Io ho voluto rivisitare il piatto mantenendo tutti gli ingredienti ma presentandoli in chiave rivisitata e moderna. L'unico elemento che ho cambiato è il pesce stocco con il baccalà.



Tempo di preparazione: 25 minuti



Ingredienti per 4 persone

Per la polvere di olive:

100 g olive nere denocciolate

bucce di pomodoro



Per il crumble alla cipolla:

120g di farina di rimacino

75g di burro

45g di panna

10g di zucchero

2g di sale

10g di salvia fritta e poi resa in polvere

90g di farina di mandorle

50 g cipolla bianca di Giarratana



Per la spuma di patate all'acciuga:

500 g patate

1 scalogno

4 filetti di acciughe sott’olio

250 ml panna fresca

250 ml latte

50 ml olio evo

q.b. sale



Per il pomodoro pachino confit:

150 g Pomodorino di Pachino

100 g zucchero al velo

q.b. scorza d'arancia

q.b. olio evo

1 timo fresco

1 basilico

2 spicchi di Aglio Rosso di Nubia

q.b. sale

q.b. pepe



Per Il baccalà:

600 g baccalà dissalato e pulito

12 olive nere (12)

1 timo fresco

1 costa di sedano

q.b. olio evo

q.b. sale e pepe

Baccalà alla ghiotta rivisitato

Preparazione

Per la polvere di olive: infornare per 2 ore a 100° e 1 ora a 60° fin che diventano disidratate poi frullare tutto e creare una polvere.



Per la polvere di pomodoro: essiccare le bucce del pomodoro poi frullare e rendere in polvere



Per il pomodoro confit: lavare i pomodorini, sbianchirli in acqua salata e raffreddarli in acqua e ghiaccio. Privarli della pelle e condirli con lo zucchero, il sale, l'olio, aglio, timo basilico e scorza d'arancia, quindi disporli ben distanziati su placche con carta forno. Cuocere in forno a 80° per 4 ore. Togliere dal forno, eliminare e lasciare riposare i pomodori.



Per la spuma di patate all'acciuga: fare un fondo con scalogno ed olio, fare rosolare ed aggiunger l'acciuga e le patate tagliate a piccoli pezzi, rosolare ed aggiungere panna e latte. Portare a cottura. Frullare il composto e renderlo liscio, riempire il sifone con il composto e tenerlo in caldo pronto per il servizio.



Per il pic pac: mettere in padella olio evo, aglio e i pomodorini pelati. Fare tirare la salsa frullare rendendola cremosa.

Per il baccalà: pulito e dissalato mettere in buste per cotture al roner, condire con olio, sale, pepe, olive e timo. Cuocere a roner a 65° per 15 minuti.



Per il crumble: mettere tutti gli ingredienti nel cutter impastare, adagiare il composto su carta forno e passare al micro onde



Come servire: in un piatto a cappello di prete, adagiare pomodorino confit, spumoncini di pic pac, il baccalà ed isuoi ingredienti contenuti nella busta. Finire con la spuma di patate al sifone a coprire tutto. Completare con le polveri ed qualche cimetta di erbette fresche.

