Pubblicato il 04 gennaio 2021 | 11:05

Calamari ripieni di carciofi e patate

Secondo la recentissima indagine Doxa “Millennials e alimenti surgelati”, realizzata per conto dell’, anche nel nostro Paese l’amore dei Millennials per i cibi sottozero esiste, ed è fortemente ricambiato. Il motivo? Semplice: i surgelati sono in piena sintonia con i bisogni alimentari dei giovani adulti italiani. Di più, con i loro stili di vita e i loro valori.Abbiamo quindi chiesto a due blogger millennial,(Instagram: @pixelicious.it) e(Instagram: @naturalmentebuono), di pensare dieci ricette a base di surgelati per altrettante occasioni di consumo tipiche dei loro coetanei: da una pausa pranzo leggera e nutriente, prima di riprendere lo studio o il lavoro, a un’apericena a sorpresa con gli amici; da uno spuntino sfizioso di metà pomeriggio a una cena romantica mentre i figli sono dai nonni, dal pasto di ritorno dalla palestra al canonico pranzo della domenica con tutta la famiglia...: 250 g di calamari surgelati puliti, 2 spicchi d’ aglio , 300 g di patate a spicchi surgelate, 300 g di carciofi a spicchi surgelati, 1 uovo, ½ limone (scorza), 10 g di Parmigiano Reggiano Dop grattugiato, 20 g di pangrattato, 1 mazzetto di prezzemolo , 35 ml di vino bianco, olio evo, sale, pepe.Scongela i calamari: la sera prima, trasferiscili dal freezer al frigo. In una padella fai rosolare l’aglio, aggiungi le patate e i carciofi a spicchi e lascia cuocere per 7-8 minuti aggiustando di sale e pepe. Lava i calamari e asciugali. Metti in una ciotola metà patate e carciofi spezzettati. Amalgama l’uovo, la scorza grattugiata del limone, il parmigiano, il pangrattato e metà del prezzemolo tritato.Aggiusta di sale e pepe. Preriscalda il forno a 180° C. Farcisci le sacche dei calamari con il composto preparato e chiudile con stuzzicadenti fissando anche i tentacoli. Metti i calamari su una pirofila con carta da forno, ungi leggermente, versa il vino, una manciata di pangrattato, sale e pepe. Tieni in forno per 20 minuti. Quando i calamari sono quasi pronti, riscalda i carciofi e le patate rimasti, aggiungi un filo d’olio e mettili insieme ai calamari prima di servirli.