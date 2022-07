Ingredienti:

4 lattughe baby maionese alle sarde

15 pomodorini semi-dry

8 taccole zucchero

polvere di olio extravergine di oliva

polvere di oliva



Per le sarde affumicate:

10 sarde di lago 100 g di sale

50 g di zucchero

4 grani di pepe nero

trucioli di legno di melo



Per la maionese alle sarde:

30 g di aceto Chardonnay

70 g di tuorlo pastorizzato

30 g di senape Dijon

5 g di sale

200 g di olio di vinaccioli

8 filetti di sarde di lago affumicate

20 g di olio di sarde affumicate



Per i pomodorini semi-dry:

15 pomodorini datterini

zucchero semolato

olio extravergine di oliva sale

timo

buccia d’arancia



Per la polvere d’olio:

100 g di maltodestrina

30 g di olio extravergine di oliva



Per la polvere d’olive:

500 g di olive intere del Garda

Nizzarda di lago

Preparazione

Sfogliate la lattuga e tenetela da parte.

Per fare la maionese, emulsionate tutti gli ingredienti tranne gli olii. Aggiungete poi tutto l’olio a filo, togliete la maionese dal boccale e mettetela in sac à poche.

Tagliate a fette tutti i pomodori e stendeteli su una placca con tutti gli aromi. Me1ete nel forno a 70°C per 4 ore circa, fino a quando non saranno secchi. Me1eteli in un contenitore e copriteli con olio extravergine di oliva.

Portate a bollore l’acqua in una pentola e cuocete le taccole per 2 minuti. Una volta co1e, raffreddatele in acqua e ghiaccio e poi tagliatele a losanghe.

Per fare la polvere d’olio, versate in una ciotola la maltodestrina e inserite l’olio a filo mescolando. Riponete l’olio in un contenitore ermetico.

Per fare la polvere d’olive, denocciolate le olive ed essiccatele a 60°. Una volta secche, frullatele e conservatele in un contenitore ermetico.

Squamate e togliete le lische alle sarde di lago. Mescolate sale, zucchero e pepe e coprite le sarde. Lasciate marinare per 2-4 ore a seconda dello spessore del pesce. Sciacquatele poi so1o acqua corrente e lasciatele asciugare per una no1e in frigo. Fatele affumicare poi a freddo per 2 ore con il legno di melo e me1etele so1’olio.

Sulla foglia di la1uga me1ete 3 spuntoni di maionese, 2 pezzi di pomodoro, 2 pezzi di taccole, 2 pezzi di sarde affumicate, sale e olio. Finite il pia1o con la polvere di olio extravergine e la polvere di olive.

