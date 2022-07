Ingredienti per 8 persone:

1 polpo da 2 Kg

500 gr. asparagi verdi freschi

500 g di cicoria di campo

80 g di cipolla rossa di Tropea

80 g di olio evo

40 g di sedano

30 g di rucola

2 spicchi d’aglio

10 g di aceto

7 g di zucchero

5 g di sale

pepe nero al mulinello

peperoncino

Il polpo a modo mio

Procedimento 1° metodo:

Il polpo cotto a vapore a 100° e portarlo a 95° al cuore

Procedimento 2° metodo:

polpo cotto a bassa temperatura 7 ore a 72 °

Procedimento 3° metodo (classico):

polpo cotto nel court bouillon 1 ora per ogni kg. di peso. Una volta cotto tuffarlo nel ghiaccio per fargli subire lo shock termico. Farlo raffreddare nella sua acqua di cottura.

Asparagi cotti a vapore su teglia forata a 130° per 12 minuti.

Mettiamo la punta da parte, il cuore lo tagliamo a becco di flauto e il resto servirà per la nostra mayo di asparagi (fatta girare nel soft cooker).

Mondiamo la cipolla, la tagliamo e la facciamo sudare in padella con 7 g Di olio evo e 3 g Di sale per 5 minuti. Poi aggiungiamo 10 g Di aceto e lo zucchero. Facciamo cuocere per 10 minuti e abbattiamo il tutto.

Mondiamo e lessiamo la cicoria per 10 minuti in acqua bollente e poi la scoliamo e la raffreddiamo in abbattitore (per non far perdere il suo colore naturale).

Mondiamo e tagliamo il sedano a becco di flauto e lo condiamo con olio Evo, sale e pepe.

Mondiamo e sbianchiamo la rucola, per 1 minuto in acqua bollente e poi la tuffiamo in acqua e ghiaccio e la frulliamo con olio evo.

Per assemblare il nostro piatto, prendiamo i tentacoli del nostro polpo, li grigliamo. Saltiamo la cicoria con olio Evo, aglio in camicia e peperoncino, che servirà per il letto e adageremo sopra gli asparagi, il sedano, la cipolla di Tropea, il gel di rucola e un filo di olio evo.

