Pizza gourmet con Bergader Edelblu e pomodorini confit

La pizza con Bergader, cipolle e pomodorini confit è una proposta dal gusto deciso e aromatico che unisce la tradizione della pizza italiana a un ingrediente dalla forte personalità: il formaggio Bergader Edelblu, erborinato cremoso capace di regalare profondità e carattere al piatto. La base è quella classica della pizza con salsa di pomodoro e mozzarella, ma la combinazione degli ingredienti crea un equilibrio interessante tra dolcezza, sapidità e aromaticità. I pomodorini confit, cotti lentamente in forno con sale, pepe e origano, sviluppano una dolcezza concentrata e una consistenza morbida che bilancia perfettamente il gusto intenso del formaggio erborinato.

Preparazione 1 Tagliare la mozzarella a fette, insaporire la passata con un poco di sale. Stendere la pasta e porla sopra una teglia.

2 Ricoprire la pasta con la salsa di pomodoro, la mozzarella, distribuirvi sopra i cubetti di Bergader, la cipolla a fette sottili e i pomodorini confit. 3 Far cuocere la pizza con in forno a 240°C per 10-15 minuti. Per i pomodorini confit 1 Eliminare il picciolo ai pomodorini e dividerli a metà cospargerli con un pizzico di sale, pepe, origano e farli appassire in forno a 120°C per 30/40 minuti a seconda della dimensione dei pomodori.



Le cipolle rosse affettate sottilmente aggiungono una nota delicatamente pungente e leggermente caramellata durante la cottura, mentre i cubetti di Bergader si sciolgono creando piccoli punti cremosi e saporiti sulla superficie della pizza. La cottura in forno ad alta temperatura rende la base fragrante e ben dorata, mentre i condimenti si fondono tra loro creando una pizza ricca di contrasti e profumi. È una ricetta semplice ma raffinata, ideale per chi ama sperimentare sulla pizza abbinamenti più intensi e gourmet.