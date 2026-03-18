Menu Apri login
menu
search Cerca Abbonamenti
menu
search
 

Quotidiano di enogastronomia, turismo, ristorazione e accoglienza
mercoledì 18 marzo 2026  | aggiornato alle 13:12 | 118057 articoli pubblicati

Feudo Arancio
ROS
ROS

Pizza gourmet con Bergader Edelblu e pomodorini confit

Pizza con pomodoro e mozzarella arricchita da Bergader Edelblu, cipolla rossa e pomodorini confit. Un equilibrio tra dolcezza e sapidità che rende questa pizza gustosa, aromatica e perfetta per chi ama sapori decisi

Tipologia Cucina: Italiana contemporanea
Categoria: Pizza
Difficoltà: Bassa
Costo: Medio
Tempo di preparazione: 50 minuti
Calorie: 545 kcal

18 marzo 2026 | 10:01
Pizza gourmet con Bergader Edelblu e pomodorini confit
Pizza gourmet con Bergader Edelblu e pomodorini confit

Pizza gourmet con Bergader Edelblu e pomodorini confit

Pizza con pomodoro e mozzarella arricchita da Bergader Edelblu, cipolla rossa e pomodorini confit. Un equilibrio tra dolcezza e sapidità che rende questa pizza gustosa, aromatica e perfetta per chi ama sapori decisi

Tipologia Cucina: Italiana contemporanea
Categoria: Pizza
Difficoltà: Bassa
Costo: Medio
Tempo di preparazione: 50 minuti
Calorie: 545 kcal
18 marzo 2026 | 10:01
 
di Redazione Italia a Tavola
Ingredienti
Dosi per:
Cinzano
TuttoFood
Suicrà
Salomon
TeamSystem

La pizza con Bergader, cipolle e pomodorini confit è una proposta dal gusto deciso e aromatico che unisce la tradizione della pizza italiana a un ingrediente dalla forte personalità: il formaggio Bergader Edelblu, erborinato cremoso capace di regalare profondità e carattere al piatto. La base è quella classica della pizza con salsa di pomodoro e mozzarella, ma la combinazione degli ingredienti crea un equilibrio interessante tra dolcezza, sapidità e aromaticità. I pomodorini confit, cotti lentamente in forno con sale, pepe e origano, sviluppano una dolcezza concentrata e una consistenza morbida che bilancia perfettamente il gusto intenso del formaggio erborinato.

Preparazione
1
Tagliare la mozzarella a fette, insaporire la passata con un poco di sale. Stendere la pasta e porla sopra una teglia.
2
Ricoprire la pasta con la salsa di pomodoro, la mozzarella, distribuirvi sopra i cubetti di Bergader, la cipolla a fette sottili e i pomodorini confit.
3
Far cuocere la pizza con in forno a 240°C per 10-15 minuti.
Per i pomodorini confit
1
Eliminare il picciolo ai pomodorini e dividerli a metà cospargerli con un pizzico di sale, pepe, origano e farli appassire in forno a 120°C per 30/40 minuti a seconda della dimensione dei pomodori.

Le cipolle rosse affettate sottilmente aggiungono una nota delicatamente pungente e leggermente caramellata durante la cottura, mentre i cubetti di Bergader si sciolgono creando piccoli punti cremosi e saporiti sulla superficie della pizza. La cottura in forno ad alta temperatura rende la base fragrante e ben dorata, mentre i condimenti si fondono tra loro creando una pizza ricca di contrasti e profumi. È una ricetta semplice ma raffinata, ideale per chi ama sperimentare sulla pizza abbinamenti più intensi e gourmet.

© Riproduzione riservata STAMPA

 
pizza con bergader pizza con formaggio erborinato pizza gourmet pizza con pomodorini confit ricetta pizza fatta in casa pizza con cipolla rossa pizza con bergader edelblu pizza originale
 
Voglio ricevere le newsletter settimanali
       
Cinzano
TuttoFood
Suicrà

Edizioni Contatto Surl | via Piatti 51 24030 Mozzo (BG) | P.IVA 02990040160 | Mail & Policy | Reg. Tribunale di Bergamo n. 8 del 25/02/2009 - Roc n. 10548
Italia a Tavola è il principale quotidiano online rivolto al mondo Food Service, Horeca, GDO, F&B Manager, Pizzerie, Pasticcerie, Bar, Ospitalità, Turismo, Benessere e Salute. italiaatavola.net è strettamente integrato con tutti i mezzi del network: i magazine mensili Italia a Tavola e CHECK-IN, le newsletter quotidiane su Whatsapp e Telegram, le newsletter settimanali rivolte a professionisti ed appassionati, i canali video e la presenza sui principali social (Facebook, X, Youtube, Instagram, Threads, Flipboard, Pinterest, Telegram). ©® 2026