Polpo barbecue, il suo umami con insalatina catalana

La lenta cottura sottovuoto rende il polpo tenerissimo, mentre la breve passata sulla griglia ne intensifica i profumi marini con note affumicate. Il fondo di cottura, concentrato e ricco di sapidità, si trasforma in una salsa umami che amplifica il gusto.

Preparazione Polpo barbecue 1 Cuocere il polpo con l'olio e le foglie d'alloro nella busta sottovuoto per 5 ore a 77°C in forno a vapore. A cottura ultimata, passarlo al barbeque. Umami di polpo 1 Recuperare il fondo della busta di cottura del polpo e filtrare. Tagliare a metà i pomodori e schiacciarli delicatamente dal lato della polpa su un colino a maglie strette. 2 Filtrare poi l'acqua almeno 2 volte, unire i 2 fondi e portarli sul fuoco a fiamma bassa, fino a quando il composto risulterà ridotto.

Insalatina catalana 1 Mondare e tagliare le verdure. Lasciar marinare la cipolla rossa in aceto di mele e zucchero. Mettere il sedano in acqua e ghiaccio per renderlo croccante.

Assemblaggio finale e servizio 1 Tagliare e impiattare il polpo, aggiungere l'umami di polpo, condire l'insalatina catalana con olio e sale e decorare con erbette.

In contrasto, l’insalatina catalana regala croccantezza e freschezza con le sue verdure colorate e leggermente acidule, creando un perfetto equilibrio tra dolce, acido e salato.

Un piatto raffinato e contemporaneo, pensato per sorprendere con semplicità e tecnica.