EDITORIALI RIVISTE NETWORK CONTATTI NEWSLETTER
ABBONAMENTI
 

Quotidiano di enogastronomia, turismo, ristorazione e accoglienza
giovedì 11 settembre 2025  | aggiornato alle 20:32 | 114370 articoli pubblicati

Castel Firmian
Rational
Castel Firmian

Polpo barbecue, il suo umami con insalatina catalana

Un incontro tra mare e terra, tra tecnica e freschezza: il Polpo barbecue, il suo umami con insalatina catalana firmato da Roberto Pisciotta della Nazionale Italiana Cuochi è un piatto che esalta la materia prima con eleganza

Tipologia Cucina: Italiana contemporanea
Categoria: Antipasto
Difficoltà: Media
Costo: Alto
Tempo di preparazione: 40 minuti
Calorie: 260 kcal

11 settembre 2025 | 17:41
Polpo barbecue, il suo umami con insalatina catalana
Polpo barbecue, il suo umami con insalatina catalana

Polpo barbecue, il suo umami con insalatina catalana

Un incontro tra mare e terra, tra tecnica e freschezza: il Polpo barbecue, il suo umami con insalatina catalana firmato da Roberto Pisciotta della Nazionale Italiana Cuochi è un piatto che esalta la materia prima con eleganza

Tipologia Cucina: Italiana contemporanea
Categoria: Antipasto
Difficoltà: Media
Costo: Alto
Tempo di preparazione: 40 minuti
Calorie: 260 kcal
11 settembre 2025 | 17:41
 
di Roberto Pisciotta
Ristorante Jamantè di Polignano a Mare (Ba)
Ingredienti
Dosi per:
  • Polpo barbecue
  • Tentacoli di polpo Marocco da 200 g
    4 n
  • Folgia di alloro
    2 n
  • Umami di polpo
  • Fondo di cottura del polpo
    100 g
  • Pomodoro ramato
    2 n
  • Insalatina catalana
  • Aceto di mele
    20 g
  • Pomodoro datterino rosso
    6 n
  • Pomodoro datterino giallo
    6 n
  • Zucchero semolato
    5 g
  • Cipolla rossa
    1 n
  • Costa di sedano
    1 n
  • Acqua e ghiaccio
    qb
  • Finitura
  • Olio evo
    qb
  • Sale
    qb
  • Erbette eduli
    qb
Lesaffre
Galbani Professionale
Nutras
Rcr
Julius Meiln
Pentole Agnelli

La lenta cottura sottovuoto rende il polpo tenerissimo, mentre la breve passata sulla griglia ne intensifica i profumi marini con note affumicate. Il fondo di cottura, concentrato e ricco di sapidità, si trasforma in una salsa umami che amplifica il gusto. 

Preparazione
Polpo barbecue
1
Cuocere il polpo con l'olio e le foglie d'alloro nella busta sottovuoto per 5 ore a 77°C in forno a vapore. A cottura ultimata, passarlo al barbeque.
Umami di polpo
1
Recuperare il fondo della busta di cottura del polpo e filtrare. Tagliare a metà i pomodori e schiacciarli delicatamente dal lato della polpa su un colino a maglie strette.
2
Filtrare poi l'acqua almeno 2 volte, unire i 2 fondi e portarli sul fuoco a fiamma bassa, fino a quando il composto risulterà ridotto.
Insalatina catalana
1
Mondare e tagliare le verdure. Lasciar marinare la cipolla rossa in aceto di mele e zucchero. Mettere il sedano in acqua e ghiaccio per renderlo croccante.
Assemblaggio finale e servizio
1
Tagliare e impiattare il polpo, aggiungere l'umami di polpo, condire l'insalatina catalana con olio e sale e decorare con erbette.

In contrasto, l’insalatina catalana regala croccantezza e freschezza con le sue verdure colorate e leggermente acidule, creando un perfetto equilibrio tra dolce, acido e salato.
Un piatto raffinato e contemporaneo, pensato per sorprendere con semplicità e tecnica.

 

© Riproduzione riservata STAMPA

 
Polpo barbecue umami insalatina catalanaRoberto Pisciotta
 
Voglio ricevere le newsletter settimanali
       
• Leggi CHECK-IN: Ristoranti, Hotel e Viaggi
• Iscriviti alle newsletter settimanali via mail 

• Abbonati alla rivista cartacea Italia a Tavola

• Iscriviti alla newsletter su WhatsApp

• Ricevi le principali news su Telegram
 
 
 
 
Lesaffre
Galbani Professionale
Nutras
Rcr

Edizioni Contatto Surl | via Piatti 51 24030 Mozzo (BG) | P.IVA 02990040160 | Mail & Policy | Reg. Tribunale di Bergamo n. 8 del 25/02/2009 - Roc n. 10548
Italia a Tavola è il principale quotidiano online rivolto al mondo Food Service, Horeca, GDO, F&B Manager, Pizzerie, Pasticcerie, Bar, Ospitalità, Turismo, Benessere e Salute. italiaatavola.net è strettamente integrato
con tutti i mezzi del network: i magazine mensili Italia a Tavola e CHECK-IN, le newsletter quotidiane su Whatsapp e Telegram, le newsletter settimanali rivolte a professionisti ed appassionati, i canali video e la presenza sui principali social (Facebook, X, Youtube, Instagram, Threads, Flipboard, Pinterest, Telegram e Twitch). ©® 2025

 
 
 
 