Menu Apri login
menu
search Cerca Abbonamenti
menu
search

Quotidiano di enogastronomia, turismo, ristorazione e accoglienza
venerdì 27 febbraio 2026  | aggiornato alle 11:48 | 117685 articoli pubblicati

Feudo Arancio
Rational
Rational

Polpo e patate arrosto, una ricetta semplice e gustosa della tradizione di mare

Polpo morbido e patate arrostite Bonduelle si incontrano in una ricetta semplice e saporita. Dopo la pre-cottura del polpo, il tutto viene passato in forno con olio evo, sale e pepe, completando con prezzemolo fresco

Tipologia Cucina: Mediterranea
Categoria: Antipasto
Difficoltà: Bassa
Costo: Media
Tempo di preparazione: 30 minuti
Calorie: 220 kcal

27 febbraio 2026 | 10:30
Polpo e patate arrosto, una ricetta semplice e gustosa della tradizione di mare
Polpo e patate arrosto, una ricetta semplice e gustosa della tradizione di mare

Polpo e patate arrosto, una ricetta semplice e gustosa della tradizione di mare

Polpo morbido e patate arrostite Bonduelle si incontrano in una ricetta semplice e saporita. Dopo la pre-cottura del polpo, il tutto viene passato in forno con olio evo, sale e pepe, completando con prezzemolo fresco

Tipologia Cucina: Mediterranea
Categoria: Antipasto
Difficoltà: Bassa
Costo: Media
Tempo di preparazione: 30 minuti
Calorie: 220 kcal
27 febbraio 2026 | 10:30
 
di Redazione Italia a Tavola
Ingredienti
Dosi per:
Parmigiano Reggiano
Alaska Sea Food
Bonduelle
TuttoFood
Horeca Expoforum
Per dell'Emilia Romagna

Il polpo e patate arrosto è un grande classico della cucina di mare italiana, apprezzato per il perfetto equilibrio tra la consistenza tenera del polpo e la delicatezza delle patate arrosto. La preparazione proposta valorizza la praticità senza rinunciare al gusto, utilizzando patate della linea Le Arrostite di Bonduelle ancora surgelate per ottimizzare i tempi di servizio.

Il polpo viene prima cotto in acqua bollente fino a raggiungere la giusta morbidezza, quindi tagliato a pezzi e ripassato in teglia insieme alle patate. La cottura in forno a 180 °C consente di armonizzare i sapori, esaltando l’aroma dell’olio extravergine d’oliva e la fragranza del prezzemolo fresco.

Preparazione
1
Preriscaldare il forno a 180 °C e portare una pentola d'acqua a bollore. Cuocere il polpo, poi tagliare in pezzi.
2
Disporre in teglia o gastronorm polpo con le Patate arrosto ancora surgelate e condire con olio, sale e pepe.
3
Cuocere per 10 minuti circa e aggiungere prezzemolo fresco.

Il piatto si presta sia a un servizio ristorativo professionale sia a un contesto domestico, rappresentando una soluzione elegante ma semplice da realizzare. La combinazione tra mare e terra rende questa ricetta ideale come antipasto sostanzioso o come secondo leggero, soprattutto nei menu estivi.

© Riproduzione riservata STAMPA

 
polpo e patate arrosto ricetta polpo e patate polpo al forno con patate polpo e patate mediterraneo polpo ricetta facile patate arrosto Bonduelle polpo con prezzemolo ricette di mare facili polpo al forno antipasto di mare polpo
 
Voglio ricevere le newsletter settimanali
       
Parmigiano Reggiano
Alaska Sea Food
Bonduelle
TuttoFood

Edizioni Contatto Surl | via Piatti 51 24030 Mozzo (BG) | P.IVA 02990040160 | Mail & Policy | Reg. Tribunale di Bergamo n. 8 del 25/02/2009 - Roc n. 10548
Italia a Tavola è il principale quotidiano online rivolto al mondo Food Service, Horeca, GDO, F&B Manager, Pizzerie, Pasticcerie, Bar, Ospitalità, Turismo, Benessere e Salute. italiaatavola.net è strettamente integrato con tutti i mezzi del network: i magazine mensili Italia a Tavola e CHECK-IN, le newsletter quotidiane su Whatsapp e Telegram, le newsletter settimanali rivolte a professionisti ed appassionati, i canali video e la presenza sui principali social (Facebook, X, Youtube, Instagram, Threads, Flipboard, Pinterest, Telegram). ©® 2026