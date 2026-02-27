Polpo e patate arrosto, una ricetta semplice e gustosa della tradizione di mare

Il polpo e patate arrosto è un grande classico della cucina di mare italiana, apprezzato per il perfetto equilibrio tra la consistenza tenera del polpo e la delicatezza delle patate arrosto. La preparazione proposta valorizza la praticità senza rinunciare al gusto, utilizzando patate della linea Le Arrostite di Bonduelle ancora surgelate per ottimizzare i tempi di servizio.

Il polpo viene prima cotto in acqua bollente fino a raggiungere la giusta morbidezza, quindi tagliato a pezzi e ripassato in teglia insieme alle patate. La cottura in forno a 180 °C consente di armonizzare i sapori, esaltando l’aroma dell’olio extravergine d’oliva e la fragranza del prezzemolo fresco.

Preparazione 1 Preriscaldare il forno a 180 °C e portare una pentola d'acqua a bollore. Cuocere il polpo, poi tagliare in pezzi. 2 Disporre in teglia o gastronorm polpo con le Patate arrosto ancora surgelate e condire con olio, sale e pepe. 3 Cuocere per 10 minuti circa e aggiungere prezzemolo fresco.

Il piatto si presta sia a un servizio ristorativo professionale sia a un contesto domestico, rappresentando una soluzione elegante ma semplice da realizzare. La combinazione tra mare e terra rende questa ricetta ideale come antipasto sostanzioso o come secondo leggero, soprattutto nei menu estivi.