Polpo, puntarelle e spuma di salsa olandese al tartufo

Polpo con insalatina di puntarelle e spuma di salsa olandese al tartufo.

Un fresco antipasto di mare, ecco la ricetta realizzata da Francesco Locorotondo della Nazionale Italiana Cuochi tratta dal terzo volume L'opera del gusto.

Ingredienti per 4 persone:

Polpo

720 g polpo

500 ml olio Evo

120 g puntarelle

2 g erba cipollina

2 g menta

2 g aglio

1,5 g aceto di vino bianco

2 g pepe nero

3 g sale

Spuma di salsa olandese al tartufo

160 g burro affumicato

100 g uova intere

45 g purea di mandarino

60 g purea di mango 3,5 g sale

4 g senape

3 g burro al tartufo

Salsa al fegato di polpo

35 g fegato di polpo cotto

35 g polpo cotto tritato

2 g colatura alici

2 g salsa soia

5 g succo di limone

50 g olio vinacciolo

3 g sale

2 g pepe nero

Finitura

q.b. erbe aromatiche

q.b. pepe rosa tritato

Preparazione

Polpo

Inserire in un sacchetto sottovuoto il polpo immerso nell'olio Evo senza aggiunta di sale ed immergerlo nella vasca di cottura del roner per 5 ore a 67 °C e poi un'ora a 83°C.

Nel frattempo tagliare le puntarelle e condirle con gli aromi.

Spuma di salsa olandese al tartufo

Cuocere tutti gli ingredienti sottovuoto a 75 °C per 15 minuti. Frullare con un mixer ad immersione e versare nel sifone prima di servirlo.

Salsa al fegato di polpo

Cuocere il fegato di polpo in un sacchetto sottovuoto per 5 minuti a 65°C.

Una volta cotto abbattere di temperatura. Unire tutti gli ingredienti tranne l'olio di vinacciolo e frullare per 5 minuti ad una velocità media. Successivamente aggiungere l'olio a filo e continuare a frullare per altri 5 minuti a velocità massima. Passare il composto allo chinoix e conservare in frigo.

Servizio

Posizionare il polpo e le puntarelle condite con la salsa di fegato, coprire con la spuma di salsa olandese e guarnire con il pepe rosa e le erbe aromatiche.

