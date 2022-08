Risotto mantecato con estratto di carote, fiori di zucca e legumi è l’intrigate proposta di Alessandro Circiello chef membro di Euro-Toques del ristorante Esposizioni di Roma.



Ingredienti per 4 persone:

riso vialone nano g 200

carote g 800

brodo vegetale l.2

fagioli borlotti g 50

fagioli cannellini g 40

cicerchia g 40

peperoni rossi g 100

peperoni gialli g 100

fiori di zucca g 150

olio extra vergine di oliva q.b.

sale iodato q.b.

timo fresco q.b.



Procedimento:

Tostare in casseruola il riso con poco olio, portare avanti in cottura con il brodo vegetale, a metà cottura aggiungere l’estratto di carote ottenuto con l’estrattore di succhi. Cuocere i legumi separatamente e poi disidratarli in forno.



Composizione del piatto: disporre al centro piatto il risotto mentecatto con l’estratto di carote, timo ed olio extra vergine d’oliva. disporre sopra i legumi disidratati ed i peperoni crudi tagliati a cubetti, i fiori di zucca crudi. Con questa ricetta assimiliamo al meglio la vitamina C delle verdure crude ed il beta carotene dell’estratto delle carote.

