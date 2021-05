Pubblicato il 16 maggio 2021 | 11:00

Ciambella di pasta all’uovo, chimichurri, funghi d’inverno e ristretto ai funghi

I

ricette dei grandi chef italiani . Segui il nostro canale Telegram con tutte le

800 g farina debole (W inferiore a 170), 500 g tuorlo d’uovo, 1 bustina zafferano, 2-3 gocce di aceto100 g di prezzemolo , 60 g cipollotto verde, 3 spicchi di aglio , buccia di mezzo limone , 10 g di origano fresco1 pezzo di lisca di pesce, 1 buccia di limone, 1 rametto di timo, 1 spicchio di aglio, acqua frizzante, capperi q.b., limone pelato a vivo1 kg di lingua di vitello, sedano cipolle , 100 g concentrato di pomodoro , 1 foglia di alloro , 1 pezzo di cappone intero, 50 g parmigiano, 50 g pecorino, 1 rosso d’uovo200 g di champignon bruni, 200 g di porcini secchisbollentare la lingua di vitello in acqua salata con sedano, carote e cipolle per circa 2 ore. Preparare un soffritto con sedano, carote, cipolle, foglie di alloro e far rosolare la polpa del cappone (petto e cosce). Bagnare con vino rosso, unire il concentrato di pomodoro e la polpa della lingua di vitello precedentemente cotta. Lasciar stufare per circa 6 ore. Una volta stracotto, con l’aiuto di una frusta amalgamare bene il tutto sino ad ottenere un impasto morbido. Unire parmigiano e pecorino e un rosso d’uovo. Porre in una sac à poche e lasciar riposare.preparare la pasta all’uovo unendo tutti gli ingredienti. Una volta pronta, metterla sottovuoto per circa 6 ore per farla riposare.far spurgare sotto l’acqua le lische di un branzino (ma va bene anche un rombo) per far perdere le impurità. In una pentola di ghisa o un rondò (casseruola bassa), unire tutti gli ingredienti e coprire a filo con l’acqua frizzante. Mettere un coperchio e lasciar andare per circa 2 ore a fuoco molto basso, sino ad ottenere un’essenza di pesce molto intensa. Filtrare il tutto. A parte, preparare un fondo con olio, aglio in camicia, capperi e spicchi di limone pelati a vivo. Soffriggere poco e unire l’essenza di pesce. Lasciar cuocere sino a che i capperi siano stracotti. Far raffreddare e con l’aiuto di un minipimer frullare il tutto sino a ottenere una crema liscia e omogena. Metterla in un biberon da cucina e tenere da parte.sbollentare tutti gli ingredienti, unire il tutto in un bicchiere del pacojet e mettere in abbattitore a negativo. Pacossare 3 volte per ottenere una salsa liscia e omogenea.rosolare i funghi con olio e burro. Bagnare con acqua di porcini secchi e unire gli stessi. Coprire e lasciar ridurre sino a ottenere una salsa intensa di funghi.con una macchina per la pasta, stendere la pasta all’uovo e con l’aiuto di un righello, ottenere una sfoglia di 17 cm di lunghezza e 7 cm di larghezza. Mettere la farcia, chiudere come un cannolo e con l’aiuto di uno stampo per savarin chiudere a ciambella. Fissare i bordi a mano per chiudere la ciambella.sbollentare la ciambella in acqua bollente salata per circa 3 minuti. Nel frattempo, in una padella, unire il ristretto di funghi in cui far glassare la ciambella. Posizionarla al centro di un piatto. Guarnire con la salsa mugnaia, la salsa chimichurri, una polvere di capperi e infine un leggero cucchiaio di ristretto ai funghi.