Pubblicato il 01 aprile 2021 | 11:01

Crespelle radicchio e Gorgonzola Dop

200 g di Gorgonzola DOP dolce 150 g di Farina 002 Uova medie300 ml di Latte1/2 cucchiaino di Sale40 g di Burro300 g di Radicchio40 g di Burro 70 ml di Latte100 g di Parmigiano Reggiano Dop SalePepeAmalgamare in una ciotola latte e farina setacciata. Unire le uova sbattute e lasciare riposare la pastella per un’ora nel frigo.Scaldare una padella antiaderente precedentemente imburrata, versare un mestolino di pastella e cuocerla in entrambi i lati.Ripieno: in una padella aggiungere il Gorgonzola e il latte, mescolare a fuoco basso fino a formare una crema.Aggiungere il radicchio tagliato grossolanamente, salare, pepare e cuocere per altri 10 minuti.Farcire le crespelle piegandole in 4 e disporle in una pirofila.Spennellare con burro fuso, cospargere con parmigiano e mettere al grill per 10 minuti a 180°C.: Cotes du Rhone Rosso