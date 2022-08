Linguine ai profumi mediterranei con pesce spada finocchietto e pomodorino essiccato è la ricetta estiva proposta da Sergio Ferrarini, chef consultant e membro di Euro-Toques.



Ingredienti per 4 persone

280 g di Linguine “collezione da chef Molisana

300 g di pesce spada fresco

120 g di zucchine verdi

1 rametto di finocchietto selvatico

20 g di pomodorino essiccato

1 scalogno piccolo

½ peperoncino calabrese

8 olive nere cotte in forno

Olio extravergine di oliva Nocellara di Sicilia

½ bicchiere di Zibibbo

Sale integrale



Preparazione

Lavate i pomodorini e tagliateli in due parti lasciandoli attaccati da una parte, praticate dei tagli sulla superficie in modo da farli seccare meglio e più velocemente. Poggiate i pomodorini tagliati sui ripiani, impostate l'essiccatore a 70° e fateli seccare per 20/21 ore circa. Tritarli poi grossolanamente.



Tagliare il pesce spada a dadi non troppo grossi, lavare, pulire le zucchine e tagliarle a mezzaluna. Padellare le zucchine a fuoco vivace con poco olio, salare delicatamente. In una padella antiaderente con olio di oliva rosolare lo scalogno precedentemente tritato, aggiungere il pesce spada e cuocere delicatamente, sfumare con un goccio di Zibibbo, regolare di sale ed infine aggiungere le olive nere cotte in forno, il peperoncino e le zucchine padellate.



Cuocere le linguine in abbondante acqua bollente salata, a cottura scolarle e condirle con la salsa di pesce spada. Aggiungere il finocchietto selvatico e il pomodorino essiccato. Un filo di olio extravergine di oliva a crudo completerà il piatto.