Ingredienti:

2 astici

320 g di Riso Carnaroli

Olio evo q.b.

Brodo vegetale q.b.

3 lime

Sale q.b.

Pepe q.b.

Burro q.b.

Parmigiano Reggiano q.b.

Riso Carnaroli, astice e lime

Preparazione:

Incidere gli astici a metà dalla testa e metterli a cuocere in acqua bollente per 7 minuti. A fine cottura, raffreddare subito in acqua e ghiaccio. Sgusciarli avendo cura di estrarre la polpa anche dalle chele e porzionarli a fette. In una casseruola tostare il riso con l’olio, salare e bagnare con il brodo vegetale. Procedere aggiungendo brodo e sempre mescolando. Mantecare con burro, olio, parmigiano e aggiungere la scorza di lime grattugiata e il suo succo.

Impiattamento:

In un piatto fondo versare il risotto stendendolo bene, posizionare l'astice a piacere e cospargere il tutto con un po’ di scorza di lime grattugiata.

Segui il nostro canale Telegram con tutte le ricette dei grandi chef italiani.