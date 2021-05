Pubblicato il 10 maggio 2021 | 11:07

Risotto con asparagi bianchi e verdi, fonduta di robiola ai tuorli d'uova

300 g Asparagi verdi300 g Asparagi bianchi 700 g Riso carnaroli100 g Burro 100 g Parmigiano Reggiano Dop 2 l Base per brodo50 g Vino bianco60 g Cipolla bianca100 g Vino bianco50 g Acqua10 g Burro 500 g Latte25 g Burro 25 g Farina tipo b150 g Robiola rocchetta 3 latti2 pezzo Tuorli d'uova4 g SalePer la fonduta di robiola ai tuorli d'uovoFar bollire il latte con il sale, incorporare il roux di burro e farina, lasciar bollire 5 minuti.Togliere dal fuoco e unire la robiola e i tuorli d'uovo.Tritare la cipolla e cuocerla nel burro, vino e acqua in riduzione.Pulire gli asparagi e cuocerli in acqua salata e raffreddarli. Tagliarli a pezzetti.Tostare il riso con una noce di burro, bagnare col vino bianco e lasciarlo evaporare.Aggiungere il brodo e far cuocere circa 12 minuti, bagnando di tanto in tanto.Quando mancano 5 minuti aggiungere gli asparagi e la cipolla fondente.Infine mantecare il riso fuori dal fuoco aggiungendo burro e Parmigiano.Versare il risotto al centro del piatto e decorare con la fonduta di robiola