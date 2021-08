Ingredienti (per 4/6 persone):

- 350 g di farina di lenticchia rossa Artisan

- 150 g di farina di riso

- 200 g di pomodori

- 400 g di calamari

- 5 uova

- prezzemolo q.b.

- sale q.b.

Tagliatelle di cece con calamari e pomodorini

In una ciotola capiente unire alla farina le uova intere e impastare fino a ottenere un composto omogeneo. Far riposare in frigo l’impasto avvolto nella pellicola per c.a. 30 minuti. Nel frattempo, preparare il condimento: dopo aver lavato bene i calamari, tagliarli a listarelle tenendo da parte i ciuffi. Far rosolare i pomodorini in una padella con un po' di olio extravergine di oliva per 5 minuti. Dopodiché frullarli insieme ad alcune foglie di basilico. Stendere l’impasto e creare delle tagliatelle. In una padella far rosolare i calamari per pochi minuti e unirvi la salsa di pomodoro. Cuocere le tagliatelle e condirle in padella con il sugo ottenuto. Servire decorando con i ciuffi dei calamari e foglie di basilico.: 30 min.

