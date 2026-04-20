Raviolone di magro “ma non troppo”: gusto ricco e tecnica

Il raviolone di magro ma non troppo è una celebrazione della pasta fresca all’uovo nella sua forma più elegante e golosa. La sfoglia, ricca di tuorli, avvolge un ripieno morbido e aromatico a base di spinaci saltati, ricotta di pecora e pecorino, arricchito da note di noce moscata e scorza di limone che ne esaltano la freschezza. Il cuore sorprendente è il tuorlo intero, custodito al centro del raviolone, che in cottura resta cremoso e vellutato, pronto a fuoriuscire al primo taglio. Il condimento è essenziale ma raffinato: burro fuso profumato alla salvia e una generosa spolverata di pecorino, per un equilibrio perfetto tra sapidità e delicatezza.

Preparazione Per la pasta fresca 1 Disporre la farina di semola a fontana, incorporare i tuorli d’uovo, l’olio di oliva. Impastare bene finché si ottenga und composto omogeneo. Per la farcia 1 Rosolare lo scalogno con il burro. Aggiungere gli spinaci. Condire con sale, pepe, della noce moscata. 2 Raffreddare gli spinaci, tritarli e amalgamarli alla ricotta aggiungendo il pecorino grattugiato. Per il Raviolone 1 Tirare la pasta. Formare un cerchio al centro del futuro Raviolone creando in mezzo uno spazio per il tuorlo. Disporre il tuorlo delicatamente nel centro dell’impasto di spinaci. 2 Facendo molta attenzione a non rompere il tuorlo, appoggiare un altro foglio di pasta fresca a coprire il ripieno e chiudere. In acqua salata bollente cucinare il raviolone di magro per 5-6 minuti.

Un piatto che gioca sul contrasto tra tradizione “di magro” e una ricchezza gustativa piena, ideale per una cucina italiana contemporanea che valorizza tecnica e materia prima.