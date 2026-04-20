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Quotidiano di enogastronomia, turismo, ristorazione e accoglienza
lunedì 20 aprile 2026  | aggiornato alle 14:14 | 118721 articoli pubblicati

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Raviolone di magro “ma non troppo”: gusto ricco e tecnica

Raviolone di pasta fresca con ripieno di ricotta e spinaci e cuore di tuorlo morbido. Condito con burro e salvia, è un primo piatto raffinato che unisce tradizione e cremosità in ogni boccone.

Tipologia Cucina: Italiana
Categoria: Primo piatto
Difficoltà: Media
Costo: Medio
Tempo di preparazione: 60 minuti
Calorie: 650 kcal

20 aprile 2026 | 09:50
Raviolone di magro “ma non troppo”: gusto ricco e tecnica
Raviolone di magro “ma non troppo”: gusto ricco e tecnica

Raviolone di magro “ma non troppo”: gusto ricco e tecnica

Raviolone di pasta fresca con ripieno di ricotta e spinaci e cuore di tuorlo morbido. Condito con burro e salvia, è un primo piatto raffinato che unisce tradizione e cremosità in ogni boccone.

Tipologia Cucina: Italiana
Categoria: Primo piatto
Difficoltà: Media
Costo: Medio
Tempo di preparazione: 60 minuti
Calorie: 650 kcal
20 aprile 2026 | 09:50
 
di Angelo Fonti
Osteria Der Katzlmacher - Monaco di Baviera
Ingredienti
Dosi per:
  • Per la pasta fresca
  • Farina di semola rimacinata
    200 g
  • Tuorlo d’uovo
    125 g
  • Olio evo
    15 ml
  • Per la farcia
  • Tuorlo d’uovo
    4 n
  • Scalogno tritato
    1 n
  • Burro
    20 g
  • Spinaci
    200 g
  • Ricotta di pecora fresca
    200 g
  • Cucchiai di pecorino grattugiato
    3 n
  • Sale
    qb
  • Pepe
    qb
  • Noce moscata
    qb
  • Buccia di limone grattugiata
    qb
  • Per la salsa
  • Foglie di salvia
    12 n
  • Pecorino grattugiato
    qb
  • Burro
    100 g
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Il raviolone di magro ma non troppo è una celebrazione della pasta fresca all’uovo nella sua forma più elegante e golosa. La sfoglia, ricca di tuorli, avvolge un ripieno morbido e aromatico a base di spinaci saltati, ricotta di pecora e pecorino, arricchito da note di noce moscata e scorza di limone che ne esaltano la freschezza. Il cuore sorprendente è il tuorlo intero, custodito al centro del raviolone, che in cottura resta cremoso e vellutato, pronto a fuoriuscire al primo taglio. Il condimento è essenziale ma raffinato: burro fuso profumato alla salvia e una generosa spolverata di pecorino, per un equilibrio perfetto tra sapidità e delicatezza.

Preparazione
Per la pasta fresca
1
Disporre la farina di semola a fontana, incorporare i tuorli d’uovo, l’olio di oliva. Impastare bene finché si ottenga und composto omogeneo.
Per la farcia
1
Rosolare lo scalogno con il burro. Aggiungere gli spinaci. Condire con sale, pepe, della noce moscata.
2
Raffreddare gli spinaci, tritarli e amalgamarli alla ricotta aggiungendo il pecorino grattugiato.
Per il Raviolone
1
Tirare la pasta. Formare un cerchio al centro del futuro Raviolone creando in mezzo uno spazio per il tuorlo. Disporre il tuorlo delicatamente nel centro dell’impasto di spinaci.
2
Facendo molta attenzione a non rompere il tuorlo, appoggiare un altro foglio di pasta fresca a coprire il ripieno e chiudere. In acqua salata bollente cucinare il raviolone di magro per 5-6 minuti.

Un piatto che gioca sul contrasto tra tradizione “di magro” e una ricchezza gustativa piena, ideale per una cucina italiana contemporanea che valorizza tecnica e materia prima.

© Riproduzione riservata STAMPA

 
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