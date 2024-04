Ravioloni di erbettene Sarazzu con la salsa di nocciole misto Chiavari

Ravioloni di erbette e Sarazzu con la salsa di nocciole Misto Chiavari.

Gli chef Simone e Stefano Circella del ristorante La Brinca di Ne (Ge), presenta questa ricetta tratta dalla guida TavoleDoc Liguria.

Inredienti:

Per la pasta:

Farina “00” 200 g

Uova 1

Borragine 10 foglie

Sale qb

Per il ripieno:

Erbette selvatiche miste, bietoline e borragine 100 g

Cipolla 1

Panino 1

Maggiorana 2 rametti

Olio evo 3 cucchiai

Aglio 1 spicchio

Parmigiano Reggiano 30 g

Sarazzu Val d’Aveto (ricotta stagionata) 30 g

Uovo 1

Per la salsa:

Panino 1

Latte 30 ml

Nocciole Misto Chiavari 50 g

Sale qb

Olio evo qb

Parmigiano Reggiano 30 g

Preparazione

Per la pasta, impastare la farina con l’acqua e il rosso dell’uovo in una bacinella capiente, unire con la borragine precedentemente scottata in acqua bollente. Prendere poi un matterello e stendere l’impasto ottenuto. Continuare fino a che non si ottiene una sfoglia sottile.

Per il ripieno, riempire una pentola d’acqua e aspettare che bolla. Cuocere quindi le erbette selvatiche, le bietoline e la borraggine. Strizzarle bene e tritarle.

A questo punto cuocere la cipolla e, nel frattempo, ammollare il pane in acqua. Unire poi cipolle e pane, passandoli al tritacarne. Amalgamare quanto ottenuto insieme alle erbette tritate, aggiungendo la maggiorana, l’olio, l’aglio, il Parmigiano e il Sarazzu. Impastare tutto insieme e formare delle piccole noci da porre sulla sfoglia. Mettere quindi un’altra sfoglia sopra e coprire tutto. Utilizzando una rotella tagliapasta, tagliare le sfoglie per ottenere dei ravioloni.

Per la salsa, ammollare il pane nel latte e poi frullarlo con nocciole Misto Chiavari (provenienti da Mezzanego, Val Fontanabuona e Val Graveglia), sale, olio evo e Parmigiano. Continuare fino ad ottenere una salsa densa. Cuocere i ravioloni tenendo conto che bastano pochi minuti. Una volta pronti, scolarli e condirli con la salsa di nocciole. Impiattare e servire.

