Ricciola, salsa di pappa al pomodoro, verdure marinate e polvere di olive

Ricciola, pappa al pomodoro e verdure marinate.

Ricetta di Gian Marco Stefani del ristorante Stefani dal 1888 di San Lorenzo a Vaccoli (Lu) e socio Euro-Toques Italia.

Ingredienti per 4 persone:

500 g di ricciola di fondale

100g di pomodoro maturo

50g di mollica si pane

3 Carote

3 zucchine

Aceto aromatizzato ai petali di rosa

Olive nere denocciolate

Olio evo toscano

10 g basilico fresco

Aglio

Procedimento

Pulire ed eviscerare il pesce, sbollentare i pomodori e proviamoli della pelle, in seguito facciamo un soffritto con l'aglio in camicia e uniamo i pomodori tagliati a concasse.

Lasciamo cuocere e e uniamo il pane e il basilico facciamo cuocere per pochi minuti, leviamo dal fuoco e lasciamo riposare.

Tagliamo le verdure per la lunghezza e mettiamo a marinare con l'aceto olio e sale per 15 min

Infine mettiamo un goccio d'olio evo in padella antiaderente e cuociamo il pesce dalla parte della pelle per il tempo necessario a fuoco basso.

Facciamo disidratate le olive in forno per 50 min a 120°C.

Impiattiamo.

