Menu Apri login
menu
search Cerca Abbonamenti
menu
search
 

Quotidiano di enogastronomia, turismo, ristorazione e accoglienza
giovedì 23 aprile 2026  | aggiornato alle 14:29 | 118801 articoli pubblicati

Unilever Food Solutions
ROS
ROS

Ricetta con tartufo bianchetto: torta salata creativa

Mini torta salata al bianchetto lucano con frolla al pecorino, crema salata e frangipane. Un piatto gourmet ricco di aromi e contrasti, perfetto per una cucina creativa e d’autore

Tipologia Cucina: Italiana contemporanea
Categoria: Antipasto
Difficoltà: Alta
Costo: Alta
Tempo di preparazione: 60 minuti
Calorie: 280 kcal

23 aprile 2026 | 10:30
Ricetta con tartufo bianchetto: torta salata creativa
Ricetta con tartufo bianchetto: torta salata creativa

Ricetta con tartufo bianchetto: torta salata creativa

Mini torta salata al bianchetto lucano con frolla al pecorino, crema salata e frangipane. Un piatto gourmet ricco di aromi e contrasti, perfetto per una cucina creativa e d’autore

Tipologia Cucina: Italiana contemporanea
Categoria: Antipasto
Difficoltà: Alta
Costo: Alta
Tempo di preparazione: 60 minuti
Calorie: 280 kcal
23 aprile 2026 | 10:30
 
di Vito Amato
Nazionale Italiana Cuochi
Ingredienti
Dosi per:
  • Frolla salata al pecorino
  • Farina debole
    250 g
  • Burro
    150 g
  • Amido di mais
    25 g
  • Uova
    50 g
  • Tuorlo
    30 g
  • Canestrato di Moliterno IGP
    50 g
  • Farina di nocciole di Giffoni IGP
    25 g
  • Sale
    7 g
  • Crema pasticcera al bianchetto lucano
  • Latte
    125 g
  • Panna fresca
    32 g
  • Amido di mais
    5 g
  • Amido di riso
    5 g
  • Canestrato di Moliterno IGP
    32 g
  • Tartufo Bianchetto Lucano
    50 g
  • Sale
    2 g
  • Tuorlo
    40 g
  • Burro
    10 g
  • Frangipane salata al bianchetto lucano
  • Burro morbido
    65 g
  • Tartufo Bianchetto Lucano
    10 g
  • Canestrato di Moliterno IGP
    40 g
  • Zucchero semolato
    25 g
  • Uova
    90 g
  • Ricotta
    25 g
  • Farina di mandorle
    65 g
  • Farina di riso
    50 g
  • Lievito in polvere
    2 g
Bonduelle
Parmigiano Reggiano
Caviar Import
TeamSystem
MWMKT crociera
Gastronomia Emiliana

La mini torta salata al bianchetto lucano firmata Vito Amato, membro della Nazionale Italiana Cuochi, è una proposta di alta cucina che unisce tecnica pasticcera e ingredienti identitari del territorio lucano. Una preparazione complessa e stratificata, dove ogni elemento contribuisce a costruire un equilibrio raffinato tra sapidità, aromaticità e struttura. La base è una frolla salata al pecorino, arricchita con Canestrato di Moliterno IGP e farina di nocciole di Nocciola di Giffoni IGP, che dona friabilità e una nota tostata. Al suo interno, una crema pasticcera salata al Tartufo Bianchetto Lucano (Tuber borchii) regala intensità aromatica e una consistenza vellutata, reinterpretando in chiave salata una tecnica classica della pâtisserie.

Preparazione
Frolla salata al pecorino
1
Impastare come una comune pasta frolla, lasciar riposare in frigorifero. Stendere la frolla a uno spessore di circa 2,5 mm rivestendo dei piccoli stampi da tartelletta. Aggiungere il controstampo e cuocere in forno a
170°C per circa 8 minuti.
Crema pasticcera al bianchetto lucano
1
Portare a bollore il latte. Nel frattempo, mescolare gli amidi con il formaggio, il sale e il Bianchetto Lucano tritato, infine aggiungere la panna.
2
Appena il latte bolle, aggiungere il composto ottenuto e cuocere per qualche minuto. Quando sarà addensato, unire i tuorli e proseguire la cottura per pochi minuti. Aggiungere il burro e raffreddare.
Frangipane salata al bianchetto lucano
1
In una planetaria con la foglia lavorare il burro con il formaggio e lo zucchero. Aggiungere le uova, la ricotta, il Bianchetto Lucano e infine tutte le polveri.
2
Dressare in uno stampo a mezza sfera e cuocere in forno a 170°C per 7 minuti.
Assemblaggio finale e servizio
1
Assemblaggio finale e servizio: Farcire la tartelletta con la crema pasticcera, chiudere con la mezza sfera di frangipane. Guarnire con la restante parte di crema e qualche fetta di Bianchetto Lucano.

A completare la struttura, una cupola di frangipane salata, soffice e ricca, che amplifica le note del tartufo e del formaggio, creando un gioco di consistenze tra croccante, cremoso e morbido. L’assemblaggio finale, curato nei minimi dettagli, trasforma queste tartellette in un piccolo gioiello gastronomico, ideale per l’alta ristorazione o per occasioni speciali.

© Riproduzione riservata STAMPA

 
torta salata tartufo bianchetto ricetta gourmet tartelletta bianchetto lucano ricetta finger food al tartufo frolla salata pecorino frangipane salatoVito Amato
 
Voglio ricevere le newsletter settimanali
       
Bonduelle
Parmigiano Reggiano
Caviar Import
TeamSystem

Edizioni Contatto Surl | via Piatti 51 24030 Mozzo (BG) | P.IVA 02990040160 | Mail & Policy | Reg. Tribunale di Bergamo n. 8 del 25/02/2009 - Roc n. 10548
Italia a Tavola è il principale quotidiano online rivolto al mondo Food Service, Horeca, Ristorazione Collettiva, GDO, F&B Manager, Pizzerie, Pasticcerie, Bar, Ospitalità, Turismo, Benessere e Salute. italiaatavola.net è strettamente integrato con tutti i mezzi del network: i magazine mensili Italia a Tavola e CHECK-IN, le newsletter quotidiane su Whatsapp e Telegram, le newsletter settimanali rivolte a professionisti ed appassionati, i canali video e la presenza sui principali social (Facebook, X, Youtube, Instagram, Threads, Flipboard, Pinterest, Telegram). ©® 2026