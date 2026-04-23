Ricetta con tartufo bianchetto: torta salata creativa

La mini torta salata al bianchetto lucano firmata Vito Amato, membro della Nazionale Italiana Cuochi, è una proposta di alta cucina che unisce tecnica pasticcera e ingredienti identitari del territorio lucano. Una preparazione complessa e stratificata, dove ogni elemento contribuisce a costruire un equilibrio raffinato tra sapidità, aromaticità e struttura. La base è una frolla salata al pecorino, arricchita con Canestrato di Moliterno IGP e farina di nocciole di Nocciola di Giffoni IGP, che dona friabilità e una nota tostata. Al suo interno, una crema pasticcera salata al Tartufo Bianchetto Lucano (Tuber borchii) regala intensità aromatica e una consistenza vellutata, reinterpretando in chiave salata una tecnica classica della pâtisserie.

Preparazione Frolla salata al pecorino 1 Impastare come una comune pasta frolla, lasciar riposare in frigorifero. Stendere la frolla a uno spessore di circa 2,5 mm rivestendo dei piccoli stampi da tartelletta. Aggiungere il controstampo e cuocere in forno a

170°C per circa 8 minuti. Crema pasticcera al bianchetto lucano 1 Portare a bollore il latte. Nel frattempo, mescolare gli amidi con il formaggio, il sale e il Bianchetto Lucano tritato, infine aggiungere la panna. 2 Appena il latte bolle, aggiungere il composto ottenuto e cuocere per qualche minuto. Quando sarà addensato, unire i tuorli e proseguire la cottura per pochi minuti. Aggiungere il burro e raffreddare. Frangipane salata al bianchetto lucano 1 In una planetaria con la foglia lavorare il burro con il formaggio e lo zucchero. Aggiungere le uova, la ricotta, il Bianchetto Lucano e infine tutte le polveri. 2 Dressare in uno stampo a mezza sfera e cuocere in forno a 170°C per 7 minuti. Assemblaggio finale e servizio 1 Assemblaggio finale e servizio: Farcire la tartelletta con la crema pasticcera, chiudere con la mezza sfera di frangipane. Guarnire con la restante parte di crema e qualche fetta di Bianchetto Lucano.

A completare la struttura, una cupola di frangipane salata, soffice e ricca, che amplifica le note del tartufo e del formaggio, creando un gioco di consistenze tra croccante, cremoso e morbido. L’assemblaggio finale, curato nei minimi dettagli, trasforma queste tartellette in un piccolo gioiello gastronomico, ideale per l’alta ristorazione o per occasioni speciali.