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lunedì 06 luglio 2026  | aggiornato alle 14:17 | 120182 articoli pubblicati

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Feudo Arancio
Feudo Arancio

Ricetta del lombo al burro affumicato con crema di melanzane e salsa tonnata

Lombo bovino cotto nel burro affumicato alle erbe e servito con melanzane in diverse consistenze, maionese al sesamo e salsa di vitello tonnato. Un secondo piatto gourmet ricco di profumi e sfumature umami

Tipologia Cucina: Italiana contemporanea
Categoria: Secondo di carne
Difficoltà: Alta
Costo: Alto
Tempo di preparazione: 200 minuti
Calorie: 480 kcal

06 luglio 2026 | 10:30
Ricetta del lombo al burro affumicato con crema di melanzane e salsa tonnata
Ricetta del lombo al burro affumicato con crema di melanzane e salsa tonnata

Ricetta del lombo al burro affumicato con crema di melanzane e salsa tonnata

Lombo bovino cotto nel burro affumicato alle erbe e servito con melanzane in diverse consistenze, maionese al sesamo e salsa di vitello tonnato. Un secondo piatto gourmet ricco di profumi e sfumature umami

Tipologia Cucina: Italiana contemporanea
Categoria: Secondo di carne
Difficoltà: Alta
Costo: Alto
Tempo di preparazione: 200 minuti
Calorie: 480 kcal
06 luglio 2026 | 10:30
 
di Francesco Locorotondo
Nazionale Italiana Cuochi
Ingredienti
Dosi per:
  • Lombo al burro affumicato
  • Lombo bovino adulto Canova
    800 g
  • Burro affumicato
    300 g
  • Sale
    30 g
  • Pepe bianco
    10 g
  • Rosmarino
    30 g
  • Foglia di alloro
    1 n
  • Timo limonato
    50 g
  • Ginepro
    3 g
  • Sale in scaglie
    qb
  • Crema di melanzane
  • Melanzana viola media
    1 n
  • Sale
    15 g
  • Pepe bianco
    7 g
  • Burro
    50 g
  • Foglia di alloro
    1 n
  • Olio di semi
    25 g
  • Melanzane glassate
  • Melanzane baby
    4 n
  • Nero di seppia
    50 g
  • Burro
    100 g
  • Burro salato
    50 g
  • Dashi
    350 g
  • Maionese di sesamo
    qb
  • Stracciatella
    qb
  • Maionese di sesamo
  • Tuorlo
    35 g
  • Senape
    3 g
  • Olio di sesamo
    15 g
  • Semi di sesamo tostati allo yuzu
    3 g
  • Olio di semi
    145 g
  • Melanzane agrodolci
  • Melanzane baby
    2 n
  • Sale grosso
    200 g
  • Acqua
    200 g
  • Aceto di vino bianco
    200 g
  • Zucchero semolato
    150 g
  • Foglia di alloro
    1 n
  • Pepe nero
    3 g
  • Succo di barbabietola
    15 g
  • Spicchi d'aglio per frittura
    2 n
  • Fettine di melanzana per frittura
    qb
  • Salsa di vitello tonnato
  • Fondo di vitello
    500 g
  • Aceto di Xeres
    50 g
  • Katsuobushi
    200 g
  • Succo di lime
    35 g
  • Zest di lime
    25 g
  • Burro
    150 g
  • Finitura
  • Cerfoglio e begonia
    qb
Bonduelle
Cinzano
Kamut
Sagna
Pecorino Romano Dop
Martini Frozen

Il lombo affumicato al burro aromatizzato alle erbe è un secondo piatto d'autore che valorizza la carne bovina attraverso una cottura precisa e una finitura ricca di profumi mediterranei. La rosolatura iniziale crea una crosta intensa e saporita, mentre il burro affumicato arricchito con rosmarino, timo limonato, alloro e ginepro conferisce profondità aromatica e morbidezza alla carne.

Preparazione
Lombo al burro affumicato
1
In una padella antiaderente far rosolare la carne da tutti i lati, fino a ottenere una bella crosta esterna. Lasciar riposare per almeno 5 minuti sopra una griglia, poi unire il burro con gli aromi in una padella e riprendere la cottura.
2
Ultimare cuocendo in forno per 3 minuti per lato. Prima di porzionare il lombo, farlo riposare per altri 5 minuti. Servire con del sale in scaglie.
Crema di melanzane
1
Tagliare la melanzana a metà e inciderla fino in fondo senza tagliarla completamente. Salare e pepare. Unire la foglia di alloro e cucinare in forno a 190°C per almeno 30 minuti.
2
Dopo la cottura eliminare eventuali semi e la buccia, utilizzando solo la polpa bianca. Frullare la polpa con il burro e l'olio di semi, fino a ottenere una crema liscia.
Melanzane glassate
1
Pelare le melanzane e cuocerle per 10 minuti nel dashi. Togliere le melanzane e ridurre il dashi a 2/3, quindi unire il nero di seppia e il burro, infine aggiungere le melanzane per glassarle.
2
Guarnire con la maionese di sesamo, la stracciatella e del cerfoglio fresco.
Maionese di sesamo
1
Montare la maionese a filo con l'olio di semi e tutti gli ingredienti, fino a ottenere una consistenza liscia e omogenea.
Melanzane agrodolci
1
Tagliare le melanzane dello spessore di 0,5 cm con la mandolina. Coprire con sale grosso e lasciar riposare per 3 minuti. In una casseruola unire l'acqua, l'aceto, l'alloro, il succo di barbabietola, il pepe e lo zucchero,
portando a bollore.
2
Unire le melanzane alla marinatura fino a quando non sarà completamente raffreddata. Guarnire le melanzane agrodolci con chips di aglio fritte, fettine sottili di melanzana fritte e fiori eduli.
Salsa di vitello tonnato
1
In una casseruola portare a bollore il fondo e lasciare in infusione il katsuobushi per 5 minuti. Filtrare con un colino e ultimare con il succo e le zest di lime. Far ridurre, legare con il burro freddo e l'aceto di Xeres.
Assemblaggio finale e servizio
1
Con la crema di melanzane creare un decoro sul piatto, aggiungere l'insalatina di melanzane in diverse
consistenze con le chips di aglio fritte, il cerfoglio e la begonia, la melanzana glassata con il nero di seppia, la maionese al sesamo, la stracciatella e il cerfoglio, il lombo con il sale in scaglie e infine la salsa di vitello tonnato.

Ad accompagnare il lombo troviamo la melanzana proposta in diverse consistenze: una vellutata crema ottenuta dalla polpa cotta al forno, una versione glassata con dashi, burro e nero di seppia, e una preparazione agrodolce completata da chips croccanti di aglio e melanzana. Il piatto viene completato da una raffinata maionese al sesamo, stracciatella fresca e da una originale salsa di vitello tonnato, realizzata con fondo di vitello, katsuobushi, lime e aceto di Xeres. Un equilibrio sofisticato tra terra e mare, dolcezza, acidità e umami che rende questa preparazione una proposta di alta cucina contemporanea.

© Riproduzione riservata STAMPA

 
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