Riso all'arancia e pistacchi

I food influencer del network Tuduu ci presentano questa ricetta per un risotto da gustare durante le feste, green, anstispreco e adatto a tutte le principali restrizioni alimentari

Ingredienti (per 3 persone):

300 g di riso

Il succo di due arance

La scorza di un’arancia

Una cipolla bianca

Due carote

Un ciuffo di prezzemolo fresco

Un filo d’olio

30 g di granella di pistacchi

Sale e pepe q.b.

Preparazione

Partire dal brodo vegetale che sarà fondamentale per dare sapore al riso. Lasciare bollire mezza cipolla, due carote, un po’ di scorza d’arancia e del prezzemolo fresco. Nel frattempo preparare il riso partendo da un fondo di cipolla tritata. Lasciarla soffriggere appena con un filo d’olio ed aggiungere il riso, tostandolo un paio di minuti e bagnandolo poi col succo d’arancia. Una volta che il succo è stato assorbito dal riso iniziare la classica cottura da risotto, aggiungendo brodo vegetale poco per volta e mescolando di tanto in tanto. A cottura quasi ultimata grattugiare all’interno del riso la scorza di un’arancia. Una volta pronto il riso spostarlo dal fuoco e ultimare con prezzemolo tritato, una bella macinata di pepe e parte della granella di pistacchi. Aggiustare di sale e mescolare bene il tutto. Impiattare guarnendo con altra granella di pistacchi ed altra scorza d’arancia grattugiata.

