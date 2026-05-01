Risotto al latte di pinoli e caviale Beluga: ricetta gourmet stellata

Il risotto al latte di pinoli e caviale dello chef Raffaele Ros, del Ristorante San Martino (1 Stella Michelin), è un piatto di grande eleganza che esprime ricerca, tecnica e armonia. Il riso Carnaroli viene cotto in un delicato latte di pinoli, che dona una texture avvolgente e una nota leggermente dolce e resinosa. La mantecatura con burro al limone e Grana Padano aggiunge freschezza e cremosità, mentre il pak-choi introduce una componente vegetale equilibrante.

Preparazione 1 Stufare lo scalogno con metà dell’olio evo, tostare il riso e sfumare con il vino. Continuare la cottura con il latte di pinoli per 13 minuti. 2 Far riposare il riso per 1 minuto poi iniziare la mantecatura unendo il formaggio, il burro, e solo una volta ultimato aggiungere le 10 gocce di olio di Pino. 3 Impiattare e aggiungere il caviale Beluga Imperial Giaveri e una grattuggiatina di limone.

A completare il piatto, il caviale Beluga, che con la sua sapidità nobile e persistente eleva l’insieme, creando un perfetto equilibrio tra grassezza, acidità e mineralità. Una proposta di alta cucina che unisce territorio, tecnica e raffinatezza.