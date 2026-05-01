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Quotidiano di enogastronomia, turismo, ristorazione e accoglienza
venerdì 01 maggio 2026  | aggiornato alle 14:05 | 118961 articoli pubblicati

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Risotto al latte di pinoli e caviale Beluga: ricetta gourmet stellata

Risotto al latte di pinoli con caviale Beluga, mantecato al burro al limone e completato con pak-choi. Un piatto gourmet elegante, cremoso e bilanciato tra dolcezza, freschezza e sapidità

Tipologia Cucina: Italiana contemporanea
Categoria: Primo piatto
Difficoltà: Alta
Costo: Alto
Tempo di preparazione: 45 minuti
Calorie: 480 kcal

01 maggio 2026 | 10:30
Risotto al latte di pinoli e caviale Beluga: ricetta gourmet stellata
Risotto al latte di pinoli e caviale Beluga: ricetta gourmet stellata

Risotto al latte di pinoli e caviale Beluga: ricetta gourmet stellata

Risotto al latte di pinoli con caviale Beluga, mantecato al burro al limone e completato con pak-choi. Un piatto gourmet elegante, cremoso e bilanciato tra dolcezza, freschezza e sapidità

Tipologia Cucina: Italiana contemporanea
Categoria: Primo piatto
Difficoltà: Alta
Costo: Alto
Tempo di preparazione: 45 minuti
Calorie: 480 kcal
01 maggio 2026 | 10:30
 
di Raffaele Ros
Ristorante San Martino - Scorzè (Ve)
Ingredienti
Dosi per:
  • Caviale Beluga
    100 g
  • Riso Carnaroli
    150 g
  • Scalogno tritato finemente
    20 g
  • Vino bianco
    50 ml
  • Olio evo fruttato
    30 ml
  • Pak-choi
    100 g
  • Grana Padano 18-20 mesi grattugiato
    10 g
  • Burro leggermente salato al limone
    20 g
  • Gocce di olio al Pino Marittimo (ottenuto dall’infusione di germogli di Pino Marittimo in olio a 60°C per un’ora e poi filtrato)
    10 n
  • Latte di pinoli (frullare 250 g di pinoli ammollati per 12 ore con 2 l di acqua frizzante e poi filtrare)
    1500 ml
Sorì
TeamSystem
Cinzano
Salomon
TuttoFood
Parmigiano Reggiano

Il risotto al latte di pinoli e caviale dello chef Raffaele Ros, del Ristorante San Martino (1 Stella Michelin), è un piatto di grande eleganza che esprime ricerca, tecnica e armonia. Il riso Carnaroli viene cotto in un delicato latte di pinoli, che dona una texture avvolgente e una nota leggermente dolce e resinosa. La mantecatura con burro al limone e Grana Padano aggiunge freschezza e cremosità, mentre il pak-choi introduce una componente vegetale equilibrante.

Preparazione
1
Stufare lo scalogno con metà dell’olio evo, tostare il riso e sfumare con il vino. Continuare la cottura con il latte di pinoli per 13 minuti.
2
Far riposare il riso per 1 minuto poi iniziare la mantecatura unendo il formaggio, il burro, e solo una volta ultimato aggiungere le 10 gocce di olio di Pino.
3
Impiattare e aggiungere il caviale Beluga Imperial Giaveri e una grattuggiatina di limone.

A completare il piatto, il caviale Beluga, che con la sua sapidità nobile e persistente eleva l’insieme, creando un perfetto equilibrio tra grassezza, acidità e mineralità. Una proposta di alta cucina che unisce territorio, tecnica e raffinatezza.

© Riproduzione riservata STAMPA

 
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