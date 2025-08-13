EDITORIALI RIVISTE NETWORK CONTATTI NEWSLETTER
Quotidiano di enogastronomia, turismo, ristorazione e accoglienza
mercoledì 13 agosto 2025

Molino Paolo Mariani
Molino Paolo Mariani

Roulade di pollo ai fichi alla contadina di Lorenzo Alessio

Un secondo di carne elegante e ricco di contrasti, ideale per una cena speciale o per sorprendere i tuoi ospiti con un'esplosione di sapori unici. Ecco la ricetta di Lorenzo Alessio della Nazionale Italiana Cuochi

Tipologia Cucina: Italiana
Categoria: Secondo di carne
Difficoltà: Media
Costo: Medio
Tempo di preparazione: 240 minuti
Calorie: 560 kcal

13 agosto 2025 | 10:30
Ingredienti
Dosi per:
  • pollo intero
    1 n
  • Mousseline di pollo
  • filetti di pollo
    2 n
  • panna fresca
    qb
  • sale
    qb
  • pepe
    qb
  • Ripieno
  • Fichi alla contadina
    200 g
  • Roulade di pollo
  • pelle di pollo
    1 n
  • petti di pollo
    2 n
  • mousseline di pollo
    qb
  • ripieno di fichi
    200 g
  • olio di semi per friggere
    1000 ml
  • Salsa di pollo ai fichi
  • fondo di pollo
    500 ml
  • melassa ai fichi
    30 ml
  • aceto di riso
    qb
  • pepe
    qb
  • timo
    qb
  • Olio al cipollotto
  • olio di semi
    200 ml
  • foglie di prezzemolo
    200 g
  • cipollotto
    50 g
  • Finitura
  • sale Maldon
    qb
  • erbe aromatiche
    qb
La Roulade di Pollo ai Fichi alla Contadina è un piatto che unisce tradizione e innovazione in un'esperienza culinaria raffinata. La ricchezza del pollo, avvolto in una pelle croccante e farcito con un ripieno dolce e aromatico di fichi, si sposa perfettamente con una mousseline soffice e delicata. La salsa ai fichi, con la sua dolcezza bilanciata, esalta il gusto del pollo, mentre l'olio al cipollotto aggiunge un tocco erbaceo e fresco.

Preparazione
Pollo
1
Con un coltello tagliare le punte delle ali e incidere il pollo lungo la schiena. Con l'aiuto delle dita recuperare la pelle facendo attenzione a non romperla.
2
Disossare i petti e i filetti di pollo e conservare i restanti tagli e la carcassa per altre preparazioni.
Mousseline di pollo
1
Con i filetti, la panna, il sale e il pepe preparare una classica mousseline di pollo.
Ripieno
1
Tritare finemente i fichi alla contadina e stenderli sottilmente tra due fogli di pellicola.
Roulade di pollo
1
Unire i due petti di pollo posizionando tra loro la mousseline e il ripieno di fichi, arrotolare con l'aiuto della pellicola formando un cilindro.
2
Adagiare la pelle di pollo su un foglio di pellicola, posizionare il cilindro di pollo e arrotolare
nuovamente.
3
Forare più volte con un ago la pellicola e cuocere nel forno a vapore a 65 °C per un'ora. Terminata la cottura, abbattere in positivo per un'ora.
4
Togliere la pellicola dalla roulade e friggerla in olio di semi a 180°C.
Salsa di pollo ai fichi
1
Aggiungere al fondo di pollo la melassa ai fichi, ridurre, bilanciare di sapore con il resto degli ingredienti e passare il tutto all'etamina.
Olio al cipollotto
1
Frullare all'interno di un Hotmix tutti gli ingredienti ad una potenza media per 10 minuti circa.
2
Trasferire il composto in una casseruola e portarlo ad una temperatura di 100°C.
3
Filtrare con uno chinoix e trasferire il liquido in una etamina, lasciar decantare e recuperare solo la parte grassa. Utilizzare l'olio per condire la roulade.
Servizio
1
Adagiare al centro del piatto, l'olio al cipollotto, la salsa ai fichi e una fetta di 2 cm di roulade di pollo. Condire con scaglie di sale maldon ed erbe aromatiche.

Un piatto elegante e ricco di contrasti, ideale per una cena speciale o per sorprendere i tuoi ospiti con un'esplosione di sapori unici e armoniosi.

 

© Riproduzione riservata

 
Roulade di pollo fichi alla contadinaLorenzo Alessio
 
