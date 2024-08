Roulade di pollo ai fichi alla contadina

Con un coltello tagliare le punte delle ali e incidere il pollo lungo la schiena. Con l'aiuto delle dita recuperare la pelle facendo attenzione a non romperla.

Disossare i petti e i filetti di pollo e conservare i restanti tagli e la carcassa per altre preparazioni.

3

Forare più volte con un ago la pellicola e cuocere nel forno a vapore a 65 °C per un'ora. Terminata la cottura, abbattere in positivo per un'ora.