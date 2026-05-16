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sabato 16 maggio 2026  | aggiornato alle 13:46 | 119242 articoli pubblicati

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Seppia cruda, peperoni e salsa verde: il piatto elegante di Antonella Cantarella

Seppia aromatizzata al cedro, peperoni in agrodolce e salsa fresca al sedano, mela verde e zenzero: un piatto elegante e contemporaneo che unisce sapidità marina, acidità e note vegetali

Tipologia Cucina: Italiana contemporanea
Categoria: Antipasto
Difficoltà: Media
Costo: Medio
Tempo di preparazione: 75 minuti
Calorie: 320 kcal

16 maggio 2026 | 10:30
Seppia cruda, peperoni e salsa verde: il piatto elegante di Antonella Cantarella
Seppia cruda, peperoni e salsa verde: il piatto elegante di Antonella Cantarella

Seppia cruda, peperoni e salsa verde: il piatto elegante di Antonella Cantarella

Seppia aromatizzata al cedro, peperoni in agrodolce e salsa fresca al sedano, mela verde e zenzero: un piatto elegante e contemporaneo che unisce sapidità marina, acidità e note vegetali

Tipologia Cucina: Italiana contemporanea
Categoria: Antipasto
Difficoltà: Media
Costo: Medio
Tempo di preparazione: 75 minuti
Calorie: 320 kcal
16 maggio 2026 | 10:30
 
di Antonella Cantarella
Nazionale Italiana Cuochi
Ingredienti
Dosi per:
  • Peperoni
  • Olio evo
    30 g
  • Cipollotto
    50 g
  • Uva passa
    60 g
  • Pinoli
    60 g
  • Peperoni Julienne Grigliati Bonduelle Food Service
    200 g
  • Aceto di vino bianco Chardonnay
    30 ml
  • Pangrattato alla curcuma
    20 g
  • Seppia aromatizzata al cedro
  • Seppia
    240 g
  • Zest di cedro
    4 n
  • Acqua di mare
    qb
  • Ghiaccio
    qb
  • Fior di sale
    qb
  • Estratto di sedano, mela verde e zenzero
  • Sedano
    100 g
  • Mela verde
    100 g
  • Radice di zenzero
    2,5 g
  • Prezzemolo
    5 g
  • Salsa al sedano, mela verde e zenzero
  • Estratto di sedano
    100 ml
  • Sale
    4 g
  • Succo di limone
    8 ml
  • Olio di riso
    10 ml
  • AddensaMi
    5 g
  • Finitura
  • Olio evo
    qb
  • Germogli e fiori eduli
    qb
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La seppia con peperoni e salsa al sedano, mela verde e zenzero è un piatto elegante e contemporaneo firmato da Antonella Cantarella della Nazionale Italiana Cuochi. Una ricetta che gioca sull’equilibrio tra freschezza, acidità e sapidità, valorizzando la delicatezza della seppia attraverso tecniche precise e ingredienti aromatici. La seppia viene lavorata a crudo, aromatizzata al cedro e shakerata con ghiaccio e acqua di mare per esaltarne consistenza e pulizia gustativa. Accanto, i peperoni grigliati vengono arricchiti da cipollotto, uvetta e pinoli, in un richiamo ai sapori mediterranei più classici, con una nota agrodolce che dona profondità al piatto.

Preparazione
Peperoni
1
Rosolare in olio evo il cipollotto tagliato a julienne, l'uva passa e i pinoli. Aggiungere i peperoni tagliati a dadi e lasciar insaporire per qualche minuto. Sfumare con l'aceto, aggiungere il pangrattato e regolare di sale.
Seppia aromatizzata al cedro
1
Arrotolare la seppia su sé stessa, avvolgere con la pellicola e abbattere in negativo. Togliere la pellicola e tagliarla sottilmente.
2
Mettere la seppia all'interno di uno shaker con le zest di cedro, l'acqua di mare e il ghiaccio. Shakerare, sciacquare e regolare di sale.
Estratto di sedano, mela verde e zenzero
1
Inserire nell'estrattore il sedano, la mela verde, la radice di zenzero e il prezzemolo. Filtrare l'estratto.
Salsa al sedano, mela verde e zenzero
1
Con un mixer ad immersione frullare l'estratto di sedano, mela verde e zenzero con il sale, il succo di limone, l'AddensaMi e l'olio di riso. Filtrare la salsa.
Assemblaggio finale e servizio
1
Disporre sul piatto la seppia, i peperoni e la salsa al sedano, mela verde e zenzero. Completare con olio evo, germogli e fiori eduli.

A completare la preparazione è una salsa estratta da sedano, mela verde e zenzero: fresca, vegetale e leggermente pungente, capace di dare slancio alla componente marina della seppia. Germogli, fiori eduli e un filo di olio extravergine chiudono un piatto raffinato, leggero e ricco di contrasti aromatici, perfetto per una cucina gourmet contemporanea.

© Riproduzione riservata STAMPA

 
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