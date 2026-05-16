Seppia cruda, peperoni e salsa verde: il piatto elegante di Antonella Cantarella

La seppia con peperoni e salsa al sedano, mela verde e zenzero è un piatto elegante e contemporaneo firmato da Antonella Cantarella della Nazionale Italiana Cuochi. Una ricetta che gioca sull’equilibrio tra freschezza, acidità e sapidità, valorizzando la delicatezza della seppia attraverso tecniche precise e ingredienti aromatici. La seppia viene lavorata a crudo, aromatizzata al cedro e shakerata con ghiaccio e acqua di mare per esaltarne consistenza e pulizia gustativa. Accanto, i peperoni grigliati vengono arricchiti da cipollotto, uvetta e pinoli, in un richiamo ai sapori mediterranei più classici, con una nota agrodolce che dona profondità al piatto.

Preparazione Peperoni 1 Rosolare in olio evo il cipollotto tagliato a julienne, l'uva passa e i pinoli. Aggiungere i peperoni tagliati a dadi e lasciar insaporire per qualche minuto. Sfumare con l'aceto, aggiungere il pangrattato e regolare di sale. Seppia aromatizzata al cedro 1 Arrotolare la seppia su sé stessa, avvolgere con la pellicola e abbattere in negativo. Togliere la pellicola e tagliarla sottilmente. 2 Mettere la seppia all'interno di uno shaker con le zest di cedro, l'acqua di mare e il ghiaccio. Shakerare, sciacquare e regolare di sale. Estratto di sedano, mela verde e zenzero 1 Inserire nell'estrattore il sedano, la mela verde, la radice di zenzero e il prezzemolo. Filtrare l'estratto. Salsa al sedano, mela verde e zenzero 1 Con un mixer ad immersione frullare l'estratto di sedano, mela verde e zenzero con il sale, il succo di limone, l'AddensaMi e l'olio di riso. Filtrare la salsa. Assemblaggio finale e servizio 1 Disporre sul piatto la seppia, i peperoni e la salsa al sedano, mela verde e zenzero. Completare con olio evo, germogli e fiori eduli.

A completare la preparazione è una salsa estratta da sedano, mela verde e zenzero: fresca, vegetale e leggermente pungente, capace di dare slancio alla componente marina della seppia. Germogli, fiori eduli e un filo di olio extravergine chiudono un piatto raffinato, leggero e ricco di contrasti aromatici, perfetto per una cucina gourmet contemporanea.