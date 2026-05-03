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domenica 03 maggio 2026  | aggiornato alle 15:37 | 118976 articoli pubblicati

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Sfera di Philadelphia glassata con frollino al Parmigiano Reggiano

Sfera cremosa di Philadelphia glassata, servita su un frollino salato al Parmigiano Reggiano e accompagnata da note fresche e acidule. Un antipasto gourmet elegante, tra cremosità, croccantezza e contrasti raffinati

Tipologia Cucina: Italiana contemporanea
Categoria: Antipasto
Difficoltà: Media
Costo: Medio
Tempo di preparazione: 120 minuti
Calorie: 590 kcal

03 maggio 2026 | 10:30
Sfera di Philadelphia glassata con frollino al Parmigiano
Sfera di Philadelphia glassata con frollino al Parmigiano

Sfera di Philadelphia glassata con frollino al Parmigiano Reggiano

Sfera cremosa di Philadelphia glassata, servita su un frollino salato al Parmigiano Reggiano e accompagnata da note fresche e acidule. Un antipasto gourmet elegante, tra cremosità, croccantezza e contrasti raffinati

Tipologia Cucina: Italiana contemporanea
Categoria: Antipasto
Difficoltà: Media
Costo: Medio
Tempo di preparazione: 120 minuti
Calorie: 590 kcal
03 maggio 2026 | 10:30
 
di Fabio Mancuso
Nazionale Italiana Cuochi
Ingredienti
Dosi per:
  • Sfera di Philadelphia
  • Philadelphia
    200 g
  • rafano fresco grattugiato
    qb
  • scorza di lime grattugiata
    qb
  • sale
    qb
  • pepe nero
    qb
  • Frollino
  • burro morbido
    130 g
  • Parmigiano Reggiano Dop grattugiato
    45 g
  • polvere di mandorle
    40 g
  • uova intere
    50 g
  • farina 0
    85 g
  • fecola di patate
    40 g
  • polvere di rapa rossa
    23 g
  • Gel sottaceto
  • aceto di vino bianco
    50 g
  • zucchero
    50 g
  • acqua
    150 qb
  • agar-agar
    2 g
  • Verdure all'aceto
  • cetriolo
    40 g
  • sedano
    40 g
  • finocchio
    40 g
  • gel sottaceto
    150 g
  • Glassa verde
  • succo di piselli
    300 g
  • gelatina vegetale
    18 g
  • sale
    qb
  • Finitura
  • Philadelphia
    qb
  • sfere di aceto bianco
    qb
  • cialdine di rapa rossa
    26 n
Vini Alto Adige
Sorì
Rcr
Agugiaro e Figna Le 5 Stagioni
Suicrà
Sagna

Questa ricetta rappresenta un perfetto equilibrio tra la cremosità e la freschezza, un viaggio sensoriale che combina sapori delicati e decisi in una presentazione raffinata. La sfera di Philadelphia, arricchita con rafano e scorza di lime, dona una freschezza e una leggera piccantezza che si sposano meravigliosamente con la croccantezza del frollino al Parmigiano e mandorle. Le perle di aceto bianco aggiungono una nota acidula e sofisticata, mentre le verdure all'aceto e la glassa verde al succo di piselli completano il piatto con tocchi di colore e freschezza.

Preparazione
Sfera di Philadelphia
1
Lavorare la Philadelphia con il rafano e la scorza di lime, regolare il gusto di sale e pepe ed inserire all'interno di un sac à poche.
2
Riempire gli stampi in silicone, abbattere in negativo e sformare.
Frollino
1
Lavorare in planetaria con la foglia, il burro, il parmigiano e la mandorla. Unire mescolando un po' alla volta le uova e terminare con i restanti ingredienti.
2
Cuocere in forno 145°C per 24 minuti. Mantenere per 2 minuti a forno spento.
Gel sottaceto
1
Bollire tutti gli ingredienti e fare raffreddare.
2
Frullare fino ad ottenere un impasto liscio e omogeneo, eliminare l'aria con il sottovuoto.
Verdure all'aceto
1
Tagliare a dadini i vegetali e mettete sottovuoto con il gel.
Glassa verde
1
Fare bollire tutti gli ingredienti e glassate le sfere congelate.
Servizio
1
Con l'aiuto di un sac à poche posizionare un po di verdure all'aceto su ogni singolo frollino.
2
Adagiare sopra il cremoso di Philadelphia glassato e decorate con uno spuntone di Philadelphia, le sfere di aceto bianco e una cialdina alla rapa rossa.

Perfetto per chi desidera sorprendere con un antipasto gourmet che combina creatività, eleganza e sapori sorprendenti

© Riproduzione riservata STAMPA

 
Sfera di Philadelphia frollino al Parmigiano ReggianoFabio Mancuso
 
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