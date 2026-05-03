Sfera di Philadelphia glassata con frollino al Parmigiano Reggiano

Questa ricetta rappresenta un perfetto equilibrio tra la cremosità e la freschezza, un viaggio sensoriale che combina sapori delicati e decisi in una presentazione raffinata. La sfera di Philadelphia, arricchita con rafano e scorza di lime, dona una freschezza e una leggera piccantezza che si sposano meravigliosamente con la croccantezza del frollino al Parmigiano e mandorle. Le perle di aceto bianco aggiungono una nota acidula e sofisticata, mentre le verdure all'aceto e la glassa verde al succo di piselli completano il piatto con tocchi di colore e freschezza.

Preparazione Sfera di Philadelphia 1 Lavorare la Philadelphia con il rafano e la scorza di lime, regolare il gusto di sale e pepe ed inserire all'interno di un sac à poche. 2 Riempire gli stampi in silicone, abbattere in negativo e sformare. Frollino 1 Lavorare in planetaria con la foglia, il burro, il parmigiano e la mandorla. Unire mescolando un po' alla volta le uova e terminare con i restanti ingredienti. 2 Cuocere in forno 145°C per 24 minuti. Mantenere per 2 minuti a forno spento. Gel sottaceto 1 Bollire tutti gli ingredienti e fare raffreddare. 2 Frullare fino ad ottenere un impasto liscio e omogeneo, eliminare l'aria con il sottovuoto. Verdure all'aceto 1 Tagliare a dadini i vegetali e mettete sottovuoto con il gel. Glassa verde 1 Fare bollire tutti gli ingredienti e glassate le sfere congelate. Servizio 1 Con l'aiuto di un sac à poche posizionare un po di verdure all'aceto su ogni singolo frollino. 2 Adagiare sopra il cremoso di Philadelphia glassato e decorate con uno spuntone di Philadelphia, le sfere di aceto bianco e una cialdina alla rapa rossa.

Perfetto per chi desidera sorprendere con un antipasto gourmet che combina creatività, eleganza e sapori sorprendenti