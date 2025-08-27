EDITORIALI RIVISTE NETWORK CONTATTI NEWSLETTER
ABBONAMENTI
 

Quotidiano di enogastronomia, turismo, ristorazione e accoglienza
mercoledì 27 agosto 2025  | aggiornato alle 12:47 | 114110 articoli pubblicati

Molino Paolo Mariani
Molino Paolo Mariani

Spaghetti all'acqua di pomodoro, pomodori e basilico

Un omaggio alla stagionalità e alla ricchezza del pomodoro in tutte le sue sfumature: lo Spaghetto all’acqua di pomodoro con pomodori e basilico è una ricetta dello chef Pasquale Minciguerra dell’Agriturismo Seguire le Botti

Tipologia Cucina: Italiana contemporanea
Categoria: Primo piatto
Difficoltà: Media
Costo: Basso
Tempo di preparazione: 150 minuti
Calorie: 495 kcal

27 agosto 2025 | 10:30
Spaghetti all'acqua di pomodoro, pomodori e basilico
Spaghetti all'acqua di pomodoro, pomodori e basilico

Spaghetti all'acqua di pomodoro, pomodori e basilico

Un omaggio alla stagionalità e alla ricchezza del pomodoro in tutte le sue sfumature: lo Spaghetto all’acqua di pomodoro con pomodori e basilico è una ricetta dello chef Pasquale Minciguerra dell’Agriturismo Seguire le Botti

Tipologia Cucina: Italiana contemporanea
Categoria: Primo piatto
Difficoltà: Media
Costo: Basso
Tempo di preparazione: 150 minuti
Calorie: 495 kcal
27 agosto 2025 | 10:30
 
di Pasquale Minciguerra
Agriturismo Seguire le Botti
Ingredienti
Dosi per:
  • Per l’acqua di pomodoro
  • Pomodori verdi oblunghi
    1000 g
  • Pomodori datterini
    500 g
  • Aglio
    qb
  • Basilico
    qb
  • Origano
    qb
  • Per il pomodoro in succo
  • Pomodori San Marzano baby
    100 g
  • Pomodori San Marzano
    300 g
  • Spicchio d'aglio
    1 n
  • Olio evo
    qb
  • Basilico
    qb
  • Per la salsa di pomodoro arrostito
  • Pomodori Piccadilly
    500 g
  • Olio evo
    qb
  • Basilico
    qb
  • Timo
    qb
  • Per il pomodoro alla brace
  • Pomodori datterini
    8 n
  • Olio evo
    qb
  • Basilico
    qb
  • Origano fresco
    qb
  • Per l'insalata di pomodori
  • Pomodori datterini arancioni
    4 n
  • Pomodori datterini zebrini
    4 g
  • Basilico
    qb
  • Origano fresco
    qb
  • Olio evo
    qb
  • Per l'olio al basilico
  • Olio di semi
    50 g
  • Olio evo
    50 g
  • Basilico in foglie
    30 g
  • Per completare il piatto
  • Sapghetti
    400 g
  • Foglie di basilico rosso
    8 n
  • Foglie di basilico artico
    8 n
  • Foglie di basilico genovese
    8 n
CostaGroup
Fiera Bolzano 2025
Cappa delle Pizze
Ecotec
Parmigiano
Julius Meiln

Lo Spaghetto all’acqua di pomodoro con pomodori e basilico nasce dalla creatività dello chef Pasquale Minciguerra dell’Agriturismo Seguire le Botti. Un piatto che celebra il pomodoro in tutte le sue espressioni, attraverso preparazioni diverse che ne esaltano sfumature di gusto, consistenza e intensità.

Preparazione
Per l’acqua di pomodoro
1
Iniziare preparando l’acqua di pomodoro, frullando i pomodori e filtrando il composto ottenuto in un contenitore con l'aiuto di un colapasta coperto da un filtro di etamina. Lasciar decantare tutta la notte e recuperare il liquido il giorno seguente.
2
Condire l’acqua di pomodoro con le foglie di basilico e mezzo spicchio d'aglio e tenere da parte fino all'utilizzo.
Per il pomodoro in succo
1
Preparare una salsa pomodoro con i San Marzano, l'aglio e il basilico. A cottura ultimata, filtrare con un colino a maglie fini e tenere da parte.
2
Incidere i San Marzano baby e tuffarli per 30 secondi in acqua bollente salata, eliminare, quindi, la pelle e tagliarli in due per la lunghezza; in un barattolo da conserva, unire la salsa di pomodoro San Marzano e i pomodorini pelati e cuocere capovolto in forno a vapore per un’ora.
Per la salsa di pomodoro arrostito
1
Preparare la salsa di pomodoro arrostito, tagliando i pomodori in due, condire con le erbe, il sale e l’olio, disporre in una teglia e cuocere in forno ventilato a 220° per 20 minuti. Filtrare il sugo ottenuto e lasciarlo ritirare in un pentolino fino a dimezzarne la quantità iniziale.
2
A fine cottura, abbattere di temperatura e mettere il sugo in una sac à poche.
Per il pomodoro alla brace
1
Occuparsi ora dei pomodori alla brace, incidendo i pomodori e tuffandoli in acqua bollente salata; quindi pelarli, arrostirli su una brace e condire con olio, erbe e sale.
Per l’insalata di pomodori
1
Tagliare i pomodori a spicchi e condirli con l'olio, il sale e le erbe, tenere da parte fino all'utilizzo.
Per l'olio al basilico
1
Preparare l'olio al basilico, sbianchendo il basilico e raffreddandolo velocemente in acqua e ghiaccio. Quando è freddo, scolarlo e unirlo agli oli. Frullare e filtrare con colino a maglie fini.
2
Inserire l'olio ottenuto in una sac à poche e lasciarla appesa in frigorifero per una notte. Il giorno seguente, eliminare l'acqua che si sarà separata dalla parte grassa - praticando un’incisione sulla punta della sac à poche - lasciar colare l'acqua e recuperare l'olio.
Assemblaggio
1
Cuocere la pasta in abbondante acqua salata fino alla metà della cottura indicata; nel frattempo, mettere metà acqua di pomodoro in una padella capiente (aggiungerne, se necessario, durante la mantecatura), eliminando l’aglio e il basilico, e, quando la pasta avrà cotto il tempo necessario, scolarla in padella e cuocere per il restante tempo indicato. A fiamma spenta aggiungere l’olio extravergine per profumare e lucidare la pasta.
2
Completare il piatto, disponendo sul fondo il succo di pomodoro San Marzano e i pomodori cotti, i pomodori alla brace, due spuntoni di salsa di pomodoro arrostito e i pomodori in insalata. Coprire i pomodori con la pasta all'acqua di pomodoro e finire il piatto con le foglie e l'olio al basilico.

Dall’acqua di pomodoro alla salsa arrostita, fino ai pomodori alla brace, ogni elemento dialoga con la freschezza del basilico e la delicatezza dell’olio aromatizzato, dando vita a una proposta che unisce tecnica, tradizione e amore per la materia prima.

 

© Riproduzione riservata STAMPA

 
Spaghetti acqua di pomodoro pomodoro basilicoPasquale Minciguerra
 
Voglio ricevere le newsletter settimanali
       
• Leggi CHECK-IN: Ristoranti, Hotel e Viaggi
• Iscriviti alle newsletter settimanali via mail 

• Abbonati alla rivista cartacea Italia a Tavola

• Iscriviti alla newsletter su WhatsApp

• Ricevi le principali news su Telegram
 
 
 
 
CostaGroup
Fiera Bolzano 2025
Cappa delle Pizze
Ecotec

Edizioni Contatto Surl | via Piatti 51 24030 Mozzo (BG) | P.IVA 02990040160 | Mail & Policy | Reg. Tribunale di Bergamo n. 8 del 25/02/2009 - Roc n. 10548
Italia a Tavola è il principale quotidiano online rivolto al mondo Food Service, Horeca, GDO, F&B Manager, Pizzerie, Pasticcerie, Bar, Ospitalità, Turismo, Benessere e Salute. italiaatavola.net è strettamente integrato
con tutti i mezzi del network: i magazine mensili Italia a Tavola e CHECK-IN, le newsletter quotidiane su Whatsapp e Telegram, le newsletter settimanali rivolte a professionisti ed appassionati, i canali video e la presenza sui principali social (Facebook, X, Youtube, Instagram, Threads, Flipboard, Pinterest, Telegram e Twitch). ©® 2025

 
 
 
 