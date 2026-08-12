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SPIEBAB

Spiedino di Scottona e sorbetto al pomodoro, l’abbinamento che non ti aspetti

Spiebab di Scottona, vitella e lardo di Cinta Senese, marinato e cotto alla piastra, servito con sorbetto al pomodoro e aioli all’aglio. Un antipasto originale e raffinato, tra sapidità, freschezza e cremosità