Lo Spiebab è un antipasto originale e scenografico dello chef Matteo Lo Iacono, che unisce la succulenza della Scottona Nazionale e della vitella alla sapidità del lardo di Cinta Senese. La carne, tagliata sottilmente e lasciata marinare per diverse ore, viene stratificata, compattata e poi cotta rapidamente su yakitori o su una piastra molto calda.
SPIEBAB
Spiedino di Scottona e sorbetto al pomodoro, l’abbinamento che non ti aspetti
Spiebab di Scottona, vitella e lardo di Cinta Senese, marinato e cotto alla piastra, servito con sorbetto al pomodoro e aioli all’aglio. Un antipasto originale e raffinato, tra sapidità, freschezza e cremosità
Preparazione
Tagliare a fette molto sottili sia la Scottona che la vitella. Legare, poi, le spezie e realizzare una salsa. Massaggiare la carne e farla insaporire nella salsa ottenuta con le spezie per 6-12 ore.
Stendere le fette di Scottona su una placca e alternarle con lardo di cinta senese e fette di vitella. Proseguire nella stratificazione, fino ad esaurimento degli ingredienti.
Semi-abbattere tutto in abbattitore. Rifinire quindi i bordi di ogni Spiebab, così da dare ad ognuno la forma di uno spiedino. Scottare quindi ogni Spiebab sullo yakitori (o, in alternativa, su una piastra molto calda).
Per il sorbetto al pomodoro realizzare uno sciroppo, sciogliendo lo zucchero nell'acqua e fatelo raffreddare.
Frullare, poi, i pomodori insieme al succo di limone e un pizzico di sale; unire lo sciroppo di zucchero.
Filtrare il composto con un colino a maglie fini per eliminare eventuali semini o residui di buccia.
Mettere, quindi, in freezer in una ciotola di metallo, mescolando circa ogni 30 minuti fino a ottenere la consistenza di un sorbetto.
Per la salsa aioli, portare il latte a bollore, unire gli spicchi e farli cuocere circa 20 min.
Scolare gli spicchi e frullarli insieme al latte freddo, l’olio e un pizzico di sale.
Impiattare lo Spiebab e servire con il sorbetto al pomodoro e la salsa aioli distribuita a piacere sullo spiedino.
A completare il piatto, il fresco e aromatico sorbetto al pomodoro, leggermente acidulo, crea un piacevole contrasto con la carne, mentre la delicata salsa aioli all’aglio aggiunge cremosità e intensità. Un antipasto contemporaneo, equilibrato tra sapidità, dolcezza, acidità e aromaticità.