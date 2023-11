Tiramisù moderno

Tiramisù moderno.

Voglia di un dolce classico con un tocco moderno? Ecco la ricetta presentata durante Host 2023, dove Unilever Food Solutions ha organizzato un cooking show con lo chef stellato Felix Lo Basso.

Ingredienti per 10 persone:

Carte D’Or preparato per Tiramisù CDO 1 busta

Panna 650 ml

Carte D’Or Base Neutra Croccante 500 g

Pavesini 500 g

Latte 350 ml

Cacao in polvere 100 g

Nocciole tritate 100 g

Caffè 200 ml

Preparazione

Per il croccante: miscelare la base neutra croccante al cacao amaro e alle nocciole, disporre la polvere su un foglio in silpat in maniera omogenea. Cuocere in forno a 190°C per 8 minuti. Appena sfornato, coppare con un coppa pasta e creare dei dischi.

Immergere i Pavesini nel caffè, disporli su una placca e abbattere di temperatura a -18°C. Una volta congelati, coppare nella dimensione desiderata.

Per la crema: in una planetaria miscelare latte, panna e preparato per tiramisù per un minuto. Versare il composto ottenuto all’interno di un sifone da cucina. Inserire una carica.

In una fondina disporre alla base il disco di Pavesini, adagiarvi la crema al tiramisù e guarnire con il disco di croccante.

