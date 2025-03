Torta lemon curd e ibisco di Christine Legeret

Questa torta è un perfetto equilibrio tra dolcezza e acidità, un dessert raffinato che incanta sia il palato che la vista. La base di pasta frolla croccante, arricchita dal profumo floreale dell’ibisco, accoglie una crema al limone vellutata e intensa, dove il sapore agrumato si fonde con la delicatezza del burro. Il tutto viene poi completato da una soffice meringa, impreziosita da leggere sfumature rosa grazie all’infusione di ibisco.

Preparazione Per la pasta frolla 1 Mescolare la farina e lo zucchero a velo. Aggiungere il burro a pezzetti ben freddo. Lavorare l’impasto con la punta delle dita senza schiacciarlo. Unire l’uovo e l’ibisco macinato. 2 Mescolare per ottenere un impasto omogeneo. Su una placca ricoperta da pellicola alimentare, stendere la pasta con un diametro un po’ più grande di quello del cerchio. Conservare 2 ore in frigorifero. 3 Preriscaldare il forno a 180°C. Disporre l’impasto in un cerchio di 24 cm di diametro su una placca coperta con carta da forno. Ricoprire con carta da forno e posare sul fondo della torta dei fagioli secchi. Cuocere in bianco per 25 minuti. Per il lemon curd 1 Frullare i fiori d’ibisco essiccati in polvere. Prelevare le scorze di tre limoni. Spremere tutti i limoni per ottenere 25 cl di succo. 2 Far riscaldare il succo di limone con le scorze e la polvere d’ibisco a fuoco dolce. Tenere da parte 2 cucchiai del liquido. 3 Mescolare con lo zucchero e l’amido di mais. Sbattere le uova e incorporarle alla preparazione al limone mescolando sino a quando la crema si inspessisce. 4 Aggiungere poco a poco il burro tagliato a pezzetti. Versare la crema calda sul fondo della torta e lasciare raffreddare per 1 o 2 ore Per la meringa 1 Sbattere a bassa velocità gli albumi con 20 g di zucchero. Quando gli albumi schiumano, aumentare la velocità e aggiungere 20 g di zucchero sino al formarsi di piccole increspature. 2 Aumentare la potenza e aggiungere il resto dello zucchero e sbattere per 2 o 3 minuti. La meringa deve essere soda. Assemblaggio 1 Con l’aiuto di un cucchiaio distribuire la meringa sulla torta. Immergere un cucchiaio o una spatola nel succo d’ibisco rimasto e realizzare dei disegni sulla meringa che si tingerà di rosa. 2 Dorare con la torcia e decorare con dei fiori freschi o essiccati.

Un dolce perfetto per chi ama i contrasti di gusto e le presentazioni scenografiche, ideale per sorprendere gli ospiti in un’occasione speciale o semplicemente per concedersi un momento di pura golosità.