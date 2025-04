Il Ristorante Santa Elisabetta (due stelle Michelin) è situato nel raffinato Brunelleschi Hotel di Firenze, presenta una squisita ricetta estiva firmata dallo Chef Rocco De Santis: Triglia in crosta di pane, salsa all’aglio di Nubia e pesto di uvetta e pinoli. Questo piatto, un autentico trionfo di sapori mediterranei, esalta la freschezza degli ingredienti di alta qualità e rappresenta l’abilità e l’innovazione che contraddistinguono l’arte culinaria dello chef stellato.

Preparazione Per la Triglia 1 Eviscerare, squamare e sfilettare la triglia. 2 Mettere il filetto in un sacchetto sottovuoto. 3 Cuocere a vapore a 70°C per 3 minuti. 4 Passare il filetto nella farina. 5 Passare il filetto nell'uovo sbattuto. 6 Passare il filetto nel pane panko precedentemente condito con zeste di lime, zeste di limone e polvere di cappero. 7 Friggere in olio di semi a 180°C per 2 minuti. Per il Pesto di uvetta e pinoli 1 Mettere tutti gli ingredienti nel bicchiere di un frullatore. 2 Frullare fino a ottenere un pesto omogeneo. Per la Salsa all’aglio di Nubia 1 Pulire gli spicchi d’aglio. 2 Sbollentare gli spicchi d’aglio per 3 volte in acqua. 3 Emulsionare l’aglio con il succo di limone e l’olio di semi. 4 Aggiungere sale a piacere. Impiattamento 1 Disporre sul piatto la salsa all’aglio di Nubia. 2 Adagiare sopra i filetti di triglia in crosta di pane. 3 Completare con il pesto di uvetta e pinoli.

La ricetta di Rocco De Santis esalta l'incontro tra mare e terra, con la delicatezza della triglia in crosta di pane panko che si fonde con l'intensità della salsa all'aglio di Nubia e la dolcezza del pesto di uvetta e pinoli, creando un'armonia perfetta per un'esperienza gourmet indimenticabile. Questa creazione estiva unisce sapori autentici e ingredienti freschi, offrendo un piatto elegante e ricco di sfumature.

Perfetto per una cena gourmet, il piatto esprime l’arte culinaria dello Chef De Santis, sempre attento a valorizzare le eccellenze del territorio. La sapiente combinazione di tradizione e creatività si riflette in ogni dettaglio della ricetta, offrendo un'esperienza gastronomica che celebra l'essenza della cucina italiana moderna. Con la sua creatività, trasforma ingredienti semplici in una sinfonia di sapori che delizia i sensi e racconta una storia di passione, territorio e raffinatezza.