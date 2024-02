Turbante di Orata con spuma di patate al basilico ,gambero rosso e verdure

Una ricetta dello chef Giorgio Falconieri della Masseria Stellato di Copertino (Le), che nel suo ristorante ha adottato una filosofia culinaria che unisce tradizione e innovazione, facendo uso di prodotti biologici a km0.

Ingredienti per 4 persone:

4 filetti di orata di media grandezza

2 patate a pasta gialla

100 g di basilico

Una melanzana bio

Un peperone bio

Una zucchina bio

30 g di mandorle

4 gamberi rossi di media grandezza

Olio extra vergine d'oliva

Sale qb

Pepe qb

Uno spicchio d'aglio

Procedimento

La prima cosa da fare è mettere a bollire le patate che faremo cuocere per circa 25 minuti.

Per il giardinetto di verdure per prima cosa sciacquare e tagliare a cubetti le verdure, successivamente metterle in un saltiere con uno spicchio d'aglio e cuocere per circa 12 minuti, alla fine aggiustare di sale e pepe.

Per crema di basilico

In un frullatore mettere il basilico, le mandorle, il sale, l'olio extra vergine d'oliva e il ghiaccio per far mantenere il colore, andiamo quindi a miscelare gli ingredienti, ottenuta la crema possiamo fare la spuma di patate al basilico.

Schiacciare le patate con lo schiacciapatate dopodiché aggiungere la crema di basilico, il sale e il pepe.

Adesso ci dedichiamo ai gamberi andando a pulire la parte dell'intestino togliendo le impurità se necessario.

A questo punto andiamo a comporre il nostro turbante, prendiamo i filetti di orata e regoliamo di sale e pepe.

Oleare degli stampini tondi di alluminio dove andremo a fare la forma ai nostri filetti e con l'ausilio di una sacca da pasticceria metteremo la spuma all'interno.

Cuocere i turbanti a 180 gradi per 12 minuti e appena pronti impiattare mettendo alla base il giardinetto di verdure, il turbante appena sfornato e il gambero lucidato con olio extra vergine d'oliva a crudo.

