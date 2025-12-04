Xmas Pinsa Appetizer: tartine natalizie con salmone e pistacchi

I pranzi delle feste sono sempre ricchi di aspettative: la gioia di condividere, i sapori di famiglia, ma anche la sorpresa delle nuove ricette o dei classici rivisitati. Le tartine non mancano mai, classica entrée di pranzi e cene. Con una base di Pinsa Di Marco (scopri tutte le ricette nel libro "L’invenzione della Pinsa Romana di Corrado Di Marco")diventano il piatto d’apertura leggero e digeribile, che stuzzica il palato con salmone affumicato, pistacchi salati e un crunch inimitabile.

Preparazione 1 Scegliere la Pinsa Di Marco Rustica Multicereali, o a piacere una Pinsa Classica (impasto tradizionale)

N.B.: Le versioni ambiente e frigo sono immediatamente utilizzabili, la versione freezer necessita di 5 minuti di scongelamento. 2 Ungere la Pinsa con un giro d’olio e infornare per 5 minuti a 300°C nel forno elettrico. 3 Ricavare 8 porzioni da condire a crudo. 4 Guarnire ogni porzione con: 1 cucchiaio di crema bianca di formaggio spalmabile, 1 fettina di salmone affumicato, 1 spolverata di trito di pistacchi salati e tostati.

Un tocco di eleganza in tavola, la magia di qualche lucina e con questa golosa ricetta di Pinsa Di Marco iniziare i pranzi e le cene delle feste sarà sicuramente un piacere, oltre che un momento di allegria e condivisione!