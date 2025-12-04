Menu Apri login
Quotidiano di enogastronomia, turismo, ristorazione e accoglienza
giovedì 04 dicembre 2025

Xmas Pinsa Appetizer: tartine natalizie con salmone e pistacchi

Tartine natalizie con Pinsa Rustica, crema di formaggio, salmone e pistacchi: leggere, croccanti e raffinate. Un antipasto veloce e scenografico, perfetto per aprire i pranzi e le cene delle feste

Tipologia Cucina: Internazionale
Categoria: Antipasto
Difficoltà: Bassa
Costo: Medio
Tempo di preparazione: 10 minuti
Calorie: 170 kcal

04 dicembre 2025 | 18:25
Xmas Pinsa Appetizer: tartine natalizie con salmone e pistacchi

Xmas Pinsa Appetizer: tartine natalizie con salmone e pistacchi

04 dicembre 2025 | 18:25
 
di Redazione Italia a Tavola
Ingredienti
Dosi per:
I pranzi delle feste sono sempre ricchi di aspettative: la gioia di condividere, i sapori di famiglia, ma anche la sorpresa delle nuove ricette o dei classici rivisitati. Le tartine non mancano mai, classica entrée di pranzi e cene. Con una base di Pinsa Di Marco (scopri tutte le ricette nel libro "L’invenzione della Pinsa Romana di Corrado Di Marco")diventano il piatto d’apertura leggero e digeribile, che stuzzica il palato con salmone affumicato, pistacchi salati e un crunch inimitabile.

Preparazione
1
Scegliere la Pinsa Di Marco Rustica Multicereali, o a piacere una Pinsa Classica (impasto tradizionale)
N.B.: Le versioni ambiente e frigo sono immediatamente utilizzabili, la versione freezer necessita di 5 minuti di scongelamento.
2
Ungere la Pinsa con un giro d’olio e infornare per 5 minuti a 300°C nel forno elettrico.
3
Ricavare 8 porzioni da condire a crudo.
4
Guarnire ogni porzione con: 1 cucchiaio di crema bianca di formaggio spalmabile, 1 fettina di salmone affumicato, 1 spolverata di trito di pistacchi salati e tostati.

Un tocco di eleganza in tavola, la magia di qualche lucina e con questa golosa ricetta di Pinsa Di Marco iniziare i pranzi e le cene delle feste sarà sicuramente un piacere, oltre che un momento di allegria e condivisione! 

 

© Riproduzione riservata STAMPA

 
pinsa tartine natalizie antipasto natale salmone affumicato finger food ricetta veloce aperitivo feste pistacchi tostati crema di formaggio appetizer pinsa
 
