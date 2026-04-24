Zuppa cremosissima di erbe primaverili di Riccardo De pra

La zuppa cremosissima di erbe primaverili firmata Riccardo De Pra è un inno alla stagionalità e alla cucina essenziale, dove pochi ingredienti ben lavorati danno vita a un piatto elegante e ricco di gusto. La base aromatica di scalogno e burro avvolge delicatamente le patate, che contribuiscono a creare una consistenza vellutata e naturale, senza bisogno di addensanti. Il cuore della ricetta è rappresentato dalle verdure primaverili – piselli freschi o asparagi – che regalano dolcezza, freschezza e un colore brillante alla preparazione. Il brodo caldo accompagna la cottura esaltando i sapori, mentre le erbe di stagione aggiungono una nota aromatica che richiama immediatamente i profumi dell’orto.

Preparazione 1 Tagliare a fettine lo scalogno e farlo soffriggere in una casseruola con il burro. Intanto fare a fettine sottili le patate e aggiungerle alla cottura. 2 Quando sono quasi cotte aggiungere le verdure scelte e coprire con il brodo caldo. 3 Controllare la cottura e quando anche le verdure sono morbide trasformare la pietanza in crema utilizzando un frullatore ad immersione. 4 Impiattare e guarnire con i crostini e Cremosissimo. Aggiungere un filo d’olio d’oliva e servire in tavola.

A completare il piatto, il tocco cremoso del formaggio Cremosissimo dona rotondità e profondità, trasformando una semplice vellutata in una proposta raffinata. I crostini di pane aggiungono contrasto e croccantezza, mentre un filo d’olio extravergine a crudo chiude la preparazione con eleganza. Una ricetta che interpreta la primavera con semplicità e tecnica, perfetta come entrée o primo leggero, capace di valorizzare la materia prima senza sovrastrutture.

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