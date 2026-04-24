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Quotidiano di enogastronomia, turismo, ristorazione e accoglienza
venerdì 24 aprile 2026  | aggiornato alle 12:26 | 118824 articoli pubblicati

Castel Firmian
ROS
Castel Firmian

Zuppa cremosissima di erbe primaverili di Riccardo De pra

Zuppa cremosa di erbe primaverili con patate, piselli o asparagi e Cremosissimo. Un piatto leggero e vellutato, ricco di gusto e profumi di stagione, ideale come primo o antipasto raffinato

Tipologia Cucina: Italiana contemporanea
Categoria: Primo piatto
Difficoltà: Bassa
Costo: Medio
Tempo di preparazione: 30 minuti
Calorie: 320 kcal

24 aprile 2026 | 10:30
Zuppa cremosissima di erbe primaverili di Riccardo De pra
Zuppa cremosissima di erbe primaverili di Riccardo De pra

Zuppa cremosissima di erbe primaverili di Riccardo De pra

Zuppa cremosa di erbe primaverili con patate, piselli o asparagi e Cremosissimo. Un piatto leggero e vellutato, ricco di gusto e profumi di stagione, ideale come primo o antipasto raffinato

Tipologia Cucina: Italiana contemporanea
Categoria: Primo piatto
Difficoltà: Bassa
Costo: Medio
Tempo di preparazione: 30 minuti
Calorie: 320 kcal
24 aprile 2026 | 10:30
 
di Riccardo De Pra
Ristorante Dolada
Ingredienti
Dosi per:
  • Scalogno
    1 n
  • Burro
    20 g
  • Patate
    150 g
  • Piselli freschi, o asparagi
    350 g
  • Erbe di stagione
    qb
  • Brodo caldo
    qb
  • Crostini di pane a piacere
    qb
  • Cremosissimo Bergader
    qb
  • Olio evo
    qb
  • Sale
    qb
  • Pepe
    qb
Bonduelle
Agugiaro e Figna Le 5 Stagioni
TeamSystem
Sagna
Salomon
Suicrà

La zuppa cremosissima di erbe primaverili firmata Riccardo De Pra è un inno alla stagionalità e alla cucina essenziale, dove pochi ingredienti ben lavorati danno vita a un piatto elegante e ricco di gusto. La base aromatica di scalogno e burro avvolge delicatamente le patate, che contribuiscono a creare una consistenza vellutata e naturale, senza bisogno di addensanti. Il cuore della ricetta è rappresentato dalle verdure primaverili – piselli freschi o asparagi – che regalano dolcezza, freschezza e un colore brillante alla preparazione. Il brodo caldo accompagna la cottura esaltando i sapori, mentre le erbe di stagione aggiungono una nota aromatica che richiama immediatamente i profumi dell’orto.

Preparazione
1
Tagliare a fettine lo scalogno e farlo soffriggere in una casseruola con il burro. Intanto fare a fettine sottili le patate e aggiungerle alla cottura.
2
Quando sono quasi cotte aggiungere le verdure scelte e coprire con il brodo caldo.
3
Controllare la cottura e quando anche le verdure sono morbide trasformare la pietanza in crema utilizzando un frullatore ad immersione.
4
Impiattare e guarnire con i crostini e Cremosissimo. Aggiungere un filo d’olio d’oliva e servire in tavola.

A completare il piatto, il tocco cremoso del formaggio Cremosissimo dona rotondità e profondità, trasformando una semplice vellutata in una proposta raffinata. I crostini di pane aggiungono contrasto e croccantezza, mentre un filo d’olio extravergine a crudo chiude la preparazione con eleganza. Una ricetta che interpreta la primavera con semplicità e tecnica, perfetta come entrée o primo leggero, capace di valorizzare la materia prima senza sovrastrutture.

Per questa ed altre ricette:
www.bergader.it/ricette

© Riproduzione riservata STAMPA

 
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