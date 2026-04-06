Zuppa inglese moderna al cacao: ricetta cremosa e raffinata

La zuppa inglese al cioccolato fondente è una reinterpretazione contemporanea di un grande classico della pasticceria italiana, resa ancora più intensa e golosa da un gioco di contrasti tra dolcezza, amarezza e texture. Gli strati di pan di Spagna imbevuti di alchermes sprigionano profumi aromatici e avvolgenti, mentre la doppia crema - una pasticcera vellutata e una al cioccolato fondente arricchita con cacao amaro - crea un equilibrio armonioso e persistente al palato.

Preparazione Per la crema pasticcera 1 In una planetaria montare il preparato per crema pasticcera a freddo con acqua e mettere in una Sac-à-poche. Per la crema al cioccolato 1 In una planetaria montare il preparato per crema pasticcera a freddo con acqua e il cacao e mettere in una Sac-à-poche. Per il pan di Spagna 1 In una planetaria montare il preparato per pan di Spagna con l’acqua, versare in una teglia mezza gastronorm e cuocere in forno a 160°C per 35 minuti. Sformare, raffreddare e coppare a cerchietti. Inzuppare il pan di Spagna con l’Alchermes. Per la finitura 1 In un bicchiere fare il fondo con il disco di pan di Spagna, uno strato di crema al cioccolato, altro strato di pan di Spagna, strato di crema pasticcera e decorare con sale affumicato Maldon, scaglie di cioccolato fondente, nocciole caramellate, scarti di pandispagna all’alchermes e perline di cioccolato. Accompagnare con una cialdina.

A rendere il dessert ancora più interessante intervengono gli elementi di finitura: scaglie di cioccolato, nocciole caramellate e perline croccanti aggiungono struttura, mentre un tocco di sale affumicato esalta la profondità del cacao. Il risultato è un dolce al cucchiaio elegante e moderno, perfetto per chi cerca intensità e raffinatezza.