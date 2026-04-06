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Quotidiano di enogastronomia, turismo, ristorazione e accoglienza
lunedì 06 aprile 2026  | aggiornato alle 13:37 | 118454 articoli pubblicati

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Zuppa inglese moderna al cacao: ricetta cremosa e raffinata

Zuppa inglese al cioccolato fondente con pan di Spagna all’alchermes e doppia crema. Un dessert al cucchiaio ricco e raffinato, con note croccanti e un tocco di sale affumicato che esalta il cacao

Tipologia Cucina: Italiana contemporanea
Categoria: Dessert
Difficoltà: Media
Costo: Medio
Tempo di preparazione: 50 minuti
Calorie: 440 kcal

06 aprile 2026 | 10:30
Zuppa inglese moderna al cacao: ricetta cremosa e raffinata
Zuppa inglese moderna al cacao: ricetta cremosa e raffinata

Zuppa inglese moderna al cacao: ricetta cremosa e raffinata

Zuppa inglese al cioccolato fondente con pan di Spagna all’alchermes e doppia crema. Un dessert al cucchiaio ricco e raffinato, con note croccanti e un tocco di sale affumicato che esalta il cacao

Tipologia Cucina: Italiana contemporanea
Categoria: Dessert
Difficoltà: Media
Costo: Medio
Tempo di preparazione: 50 minuti
Calorie: 440 kcal
06 aprile 2026 | 10:30
 
di Tommaso Foglia
Pastry chef
Ingredienti
Dosi per:
Sagna
Caviar Import
Agugiaro e Figna Le 5 Stagioni
Cinzano
Suicrà
Bonduelle

La zuppa inglese al cioccolato fondente è una reinterpretazione contemporanea di un grande classico della pasticceria italiana, resa ancora più intensa e golosa da un gioco di contrasti tra dolcezza, amarezza e texture. Gli strati di pan di Spagna imbevuti di alchermes sprigionano profumi aromatici e avvolgenti, mentre la doppia crema - una pasticcera vellutata e una al cioccolato fondente arricchita con cacao amaro - crea un equilibrio armonioso e persistente al palato.

Preparazione
Per la crema pasticcera
1
In una planetaria montare il preparato per crema pasticcera a freddo con acqua e mettere in una Sac-à-poche.
Per la crema al cioccolato
1
In una planetaria montare il preparato per crema pasticcera a freddo con acqua e il cacao e mettere in una Sac-à-poche.
Per il pan di Spagna
1
In una planetaria montare il preparato per pan di Spagna con l’acqua, versare in una teglia mezza gastronorm e cuocere in forno a 160°C per 35 minuti. Sformare, raffreddare e coppare a cerchietti. Inzuppare il pan di Spagna con l’Alchermes.
Per la finitura
1
In un bicchiere fare il fondo con il disco di pan di Spagna, uno strato di crema al cioccolato, altro strato di pan di Spagna, strato di crema pasticcera e decorare con sale affumicato Maldon, scaglie di cioccolato fondente, nocciole caramellate, scarti di pandispagna all’alchermes e perline di cioccolato. Accompagnare con una cialdina.

A rendere il dessert ancora più interessante intervengono gli elementi di finitura: scaglie di cioccolato, nocciole caramellate e perline croccanti aggiungono struttura, mentre un tocco di sale affumicato esalta la profondità del cacao. Il risultato è un dolce al cucchiaio elegante e moderno, perfetto per chi cerca intensità e raffinatezza.

© Riproduzione riservata STAMPA

 
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