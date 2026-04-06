Zuppa inglese moderna al cacao: ricetta cremosa e raffinata

La zuppa inglese al cioccolato fondente è una reinterpretazione contemporanea di un grande classico della pasticceria italiana, resa ancora più intensa e golosa da un gioco di contrasti tra dolcezza, amarezza e texture. Gli strati di pan di Spagna imbevuti di alchermes sprigionano profumi aromatici e avvolgenti, mentre la doppia crema - una pasticcera vellutata e una al cioccolato fondente arricchita con cacao amaro - crea un equilibrio armonioso e persistente al palato.
Preparazione
In una planetaria montare il preparato per crema pasticcera a freddo con acqua e mettere in una Sac-à-poche.
Per la crema al cioccolato
In una planetaria montare il preparato per crema pasticcera a freddo con acqua e il cacao e mettere in una Sac-à-poche.
In una planetaria montare il preparato per pan di Spagna con l’acqua, versare in una teglia mezza gastronorm e cuocere in forno a 160°C per 35 minuti. Sformare, raffreddare e coppare a cerchietti. Inzuppare il pan di Spagna con l’Alchermes.
In un bicchiere fare il fondo con il disco di pan di Spagna, uno strato di crema al cioccolato, altro strato di pan di Spagna, strato di crema pasticcera e decorare con sale affumicato Maldon, scaglie di cioccolato fondente, nocciole caramellate, scarti di pandispagna all’alchermes e perline di cioccolato. Accompagnare con una cialdina.
A rendere il dessert ancora più interessante intervengono gli elementi di finitura: scaglie di cioccolato, nocciole caramellate e perline croccanti aggiungono struttura, mentre un tocco di sale affumicato esalta la profondità del cacao. Il risultato è un dolce al cucchiaio elegante e moderno, perfetto per chi cerca intensità e raffinatezza.