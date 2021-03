Il potere delle spezie. Ecco tutti i benefici per l'organismo

Pubblicato il 16 marzo 2021 | 06:30

Dallo zenzero al cumino fino al peperoncino, le spezie sono un toccasana per l'organismo

Curcuma

Zenzero

Peperoncino

Noce moscata

Cumino

Pepe

Chiodi di garofano

Cannella

Curry

Anice stellato

Vaniglia

Zafferano

Ginseng

Controindicazioni

sono un concentrato di. Che siano foglie, fiori, frutti o radici, da sempre hanno affascinato l’umanità per il loro profumo, per la loro capacità di migliorare la conservabilità degli, per la loro rarità. Ma oggi sappiamo che sono anche ricche dibenefiche in grado di rafforzare il nostro, di regolare i livelli di colesterolo e di zuccheri nel sangue, di combattere l’invecchiamento e di proteggerci dalle malattie degenerative. Di seguito, le principali virtù di questi preziosi alleati del benessere Lacontenuta nella spezia ha proprietà antitumorali, inibendo la crescita di diversi tipi di, e previene ildi tipo 2. Tra le altre caratteristiche, la curcuma è ricca di antiossidanti, antitrombotica, antinfiammatoria e ipercolesterolemizzante.Favorisce laed aiuta l'organismo a depurarsi, oltre a curare e prevenire, raffreddore ed influenza. Contribuisce inoltre a ridurre la cellulite, i gonfiori e i ristagni acquosi, entrando di diritto tra le spezie brucia-grassi , oltre che salutari.Stimola ile la digestione. I suoi effetti benefici sono soprattutto depurativi. Un pizzico di peperoncino contribuisce a favorire lasanguigna e a tenere sotto controllo il livello di zuccheri nel sangue.Inviene utilizzata in caso dibassa e di reumatismi; oltre che per problemi di digestione e per combattere malattie che colpiscono i bronchi.È ricco died efficace nella riduzione dele dei livelli degli zuccheri nel sangue; inoltre contrasta l'osteoporosi.Ne esistono diverse varietà, a seconda delle modalità di lavorazione dei frutti. L'alto contenuto diconferisce a questa spezia proprietà stimolanti e toniche, ma anche antisettiche e. Inoltre il pepe è indicato in alcunedimagranti per la capacità della piperina di inibire gli accumuli adiposi.Si tratta di una spezia dall'elevatissimo potere, con proprietà eccitanti, antisettiche, vermifughe, antinevralgiche ed antispasmodiche. Si può utilizzare per la preparazione dida assumere dopo i pasti, in caso di indigestione, colite o fermentazioni.Regola glinel sangue, riduce i dolori causati dall'artrite, migliora la è un alleato prezioso contro il raffreddore e il mal di gola. Le sono state infine attribuite proprietà anticancro, antibatteriche, antispastiche ed anticolesterolemiche, oltre ad essere considerata un valido afrodisiaco.Si tratta di unutilizzato in tutto il mondo perle spezie. Nel curry la curcuma è accompagnata da zenzero e pepe nero, due alimenti che ne potenziano le proprietà benefiche. Esso può inoltre contenere cumino, cardamomo e chiodi di garofano, oltre allo zafferano.È un vero e proprionaturale, un antiossidante e un antimicotico. Contrasta in maniera efficace la presenza die batteri; ed è un ottimo ingrediente per preparati contro ilo bevande digestive.Attualmente tra le spezie più care in circolazione , ha benefici legati alle sue proprietà astringenti, stimolanti ed antisettiche, oltre che afrodisiache e antidepressive.Ricco di antiossidanti, è un buon acceleratore dele stimola la digestione. Studi recenti hanno dimostrato l'incidenza positiva dello zafferano sue disturbi dell'umore.Utilizzata da secoli inper le sue incredibili proprietà, la radice di ginseng contiene fitoestrogeni, oltre a stimolare il sistema nervoso ed accelerare il metabolismo.Le controindicazioni delle spezie variano a seconda del prodotto. Ad esempio il pepe e il peperoncino non sono indicati per chi soffre dio ulcera, ma in generale basta non esagerare nelle dosi. La cannella invece contiene una sostanza, la cumarina che, se assunta in dosi elevate, può essere tossica pere reni. Il suo utilizzo sarebbe da evitare in, allattamento e nei bambini sotto i 3 anni. Il consumo di ginseng deve essere evitato qualora si tratti di donne in gravidanza, soggetti ipertesi o con disturbi del sonno riferibili all’insonnia. La noce moscata invece non deve essere assunta in quantità troppo eccessive, essendo un vero e proprio alimento medicinale. Stesso discorso per lo zafferano che, in quantità elevate (dai 4-5 g circa) può essere fortemente tossico, tanto che se ne sconsiglia caldamente l'uso in gravidanza.