Celiachia-Covid, relazione debole. Ma preoccupano le diagnosi tardive

Pubblicato il 16 maggio 2021 | 07:30

N

Quale relazione tra celiachia e Covid?

Tra le patologie analizzate, anche la celiachia

Un legame tra celiachia e le forme gravi di Covid19

Il problema della diagnosi

I consigli dell’Istituto Superiore di Sanità

Rischi di contaminazioni nelle diete gluten free rischiano di presentarsi tra le mura domestiche

Lo studio dell’Università Politecnica delle Marche

Il 3% degli alimenti analizzati (400 in tutto) presentava contaminazioni da glutine.

Solo un campione presentava una contaminazione grave, pari a 20 ppm (1 ppm equivale 1 mg per litro)

5 individui su 69 hanno ingerito, nel corso della dieta, cibi contaminati da glutine. In ogni caso, tale contaminazione era inferiore ai 10 mg al giorno.

La stragrande maggioranza delle contaminazioni provenivano da preparazioni domestiche, ovvero cucinate in casa

Molto spesso è necessario, per sicurezza, bandire il fai da te e affidarsi a dei professionisti

Accortezze e consapevolezza non bastano mai

el corso dell’ultimo anno i ricercatori hanno indagato il. Lo scopo di questo approccio è duplice: da un lato individuare evidenze sulla maggioredelal cospetto di condizioni patologiche preesistenti, dall’altro, ponendo come criterio principale proprio la presenza di determinate patologie. Il principio di base, studiato fin dagli albori della pandemia, consiste nel carattere opportunistico delQuesta attività di ricerca ha coinvolto anche la. Le domande che i ricercatori si sono posti sono le seguenti:Una volta contratta, essa si manifesta con una maggiore aggressività rispetto alla popolazione generale? Un anno di pandemia ha consentito di formulare delle, per quanto ancora prive di un solido supporto statistico. Prima di dare contezza delle evidenze raccolte, è bene segnalare unaIn quest’anno, certo con differenze rilevanti tra una fase pandemica e l’altra, le. La necessità di convogliare risorse materiali e umane nella lotta al Covid19 ha costretto a rimandare spesso esami e terapie non urgenti. Tra queste, purtroppo, è stata inserita anche la, un esame per individuare la presenza di celiachia.Il rapporto ISS Covid19 n. 38 del 2020 ha cercato di indagare l’eventuale. Rimandando a una lettura più approfondita, possiamo riassumere le principali evidenze raccolte.Ebbene,in termini di patogenicità e rischio di contagio. In buona sostanza i celiaci non gravi si ammalano con la medesima frequenza e con la medesima gravità rispetto ai non celiaci., ovvero quando sussiste l’. In questo caso, infatti, si assiste ad una. Tale compromissione, di fatto, attribuisce al paziente una condizione di immunodepressione. A dire il vero, tale conclusione è frutto dell’osservazione degli esiti di altre infezioni, per patogenicità simili al Covid19, come appunto laIl problema, però, ruota attorno alla progressiva difficoltà dell’ accesso alla diagnosi . Se la diagnosi viene ritardata a causa delle dinamiche ospedaliere,. Ecco che in questo caso aumenta il rischio di contrarre il Covid19, e di contrarlo in una forma grave.Alla luce di queste evidenze,. Ai primi raccomanda un totale rispetto della dieta gluten-free . D’altronde, rappresenta l’unico modo pere, con essi, il progredire della malattia verso forme più gravi (come l’iposplenismo).Ai secondi, invece, raccomanda di. Prese di posizioni unilaterali da questo punto di vista farebbero, e risulterebbero controproducenti. Tra l’altro, in caso di un’evoluzione sfavorevole dei sintomi, si accederebbe comunque alla duodenoscopia per via emergenziale, fugando ogni dubbio sulla propria condizione e sull’ La dieta gluten free che si raccomanda ai celiaci nell'anno della pandemia è stata messa a dura prova. Il problema ruota attorno alla questione delle esposizioni accidentali. Alcuni, per quanto ufficialmente gluten-free, possono contenere minime tracce di, che possono scatenare reazioni nei casi caratterizzati da maggiore gravità . L’individuo, dunque, assume glutine senza saperlo. Senza contare i casi divera e propria, dovuti principalmente a prassi di preparazione poco consone.Questa dinamica riguarda soprattutto contesti familiari in cui sono presenti individui affetti da celiachia e individui che non ne sono affetti. In questi casi chi si occupa della preparazione dei pasti non riesce a dedicare l'attenzione necessaria . Il caso emblematico è quello del genitore che prepara i pasti sia per i figli celiaci che per i figli non celiaci.Ma quali sono le dimensioni reali del problema? Questa dinamica incide realmente sui casi in cui la dieta gluten-free sembra non funzionare? Se ne è occupato di recente uno studio tutto italiano.Lo studio è stato condotto dall’ed è stato diretto dal professor, gastroenterologo pediatra, nonché membro del Comitato Scientifico dello. Lo studio ha interessato, nello specifico, 69 bambini/ragazzi tra i 2 e i 18 anni, seguiti per una durata totale di 6 mesi. Tutti, ovviamente, seguivano una dieta gluten-free.Ai soggetti in questione o ai loro famigliari è stato chiesto di stilare periodicamente una lista con tutti i cibi e le preparazioni assunti in giornata. Inoltre, è stato chiesto di consegnare dei campioni del cibo consumato. Tali campioni sono stati poi analizzati con il, l’unico attualmente capace di rilevare la più microscopica presenza di glutine nel materiale organico. Questi i risultati.Uno studio simile è stato condotto in, utilizzando sempre il metodo Elisa. Il campione, però, comprendeva solo maggiorenni. Ebbene, in quel caso, i campioni contaminati superavano il 44%, benché anche in questo caso la contaminazione non superasse i 10 mg al giorno.Come leggere questo studio? In primis, riscontriamo che la situazione è meno drammatica di quanto si possa immaginare. Anzi, i ricercatori delle Marche si sono detti generalmente soddisfatti del grado diche i(familiari dedicati all’assistenza) e i soggetti hanno manifestato nel corso dell’esperimento. Segnale che, comunque, dimostra una certaormai diffusa. A dimostrarlo, tra le altre cose, la quasi totale assenza di contaminazioni “gravi”, ovvero superiori ai 20 ppm.Tuttavia la porzione di individui celiaci che, nonostante tutte le accortezza del caso, ingeriscono accidentalmente glutine è comunque alta. Si parla nello specifico di 5 casi su 69, equivalenti al 7% del totale, percentuale non trascurabile, soprattutto se rapportata al totale degli individui celiaci.Cosa fare dunque? Il consiglio è di. Ovvero di bandire ile di farsi seguire da un esperto. Anche perché, come abbiamo visto, le contaminazioni maggiori avvengono proprio in ambito domestico. Spesso è sufficiente prendere alcuni accorgimenti e modificare leggermente le proprie abitudini per evitare qualsiasi tipo di rischio.